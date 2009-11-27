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Spor

G.Saray'da 2 futbolcu daha domuz gribi

Galatasaray’da Arda’nın ardından Emre Güngör ve kaleci Ufuk da domuz gribi oldu.

27 Kasım 2009 02:00

T24 - Galatasaray’da Arda’nın ardından Emre Güngör ve kaleci Ufuk da domuz gribi oldu.

Kulüp doktoru İlker Yücesir, Emre ve Ufuk’un iyi olduklarını belirterek, “Hastalığı çok hafif geçiriyorlar. Hafif ateşleri oldu ve şu an durumları gayet iyi. Hatta Ufuk bugün (dün) idmana çıkmak için tesislere geldi, ama izin vermedik. Linderoth’un durumu da alerjik” dedi. İki oyuncunun hafta başıdan itibaren takımla çalışmalara başlamaları bekleniyor.

Manisaspor’la berabere kalarak liderlik şansını kaçıran Galatasaray bugün zorlu Bursaspor deplasmanında zirveyi ele geçirmeye çalışacak. Rijkaard, hastalığını atlatan Arda’yı bugün 11’de sahaya sürecek. Bursa’nın, Fenerbahçe ile oynadığı maçın kasetini izleyen Hollandalı hocanın, yeşil-beyazlı takımın agresif futboluna karşı oyuncularını uyardığı vurgulandı.

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