G.Saray'a gözdağı



Ligde son 4 haftada 8 puan kaybeden Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı kritik önem taşıyor. Bordo - mavili takımda başta Gökhan Ünal olmak üzere tüm futbolcuların patlama yapması bekleniyor.



Turkcell Süper Ligi'nde son 4 haftada 2 mağlubiyet, bir beraberlik ve bir de galibiyet alarak 8 puan kaybeden Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Ersun Yanal için de hayati önem taşıyan maç öncesi yönetim, bazı futbolculara özel hayatlarına biraz daha dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Teknik Direktör Ersun Yanal ise, oyuncularına bir maç daha kaybetme lükslerinin bulunmadığını söyledi ve "Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Kaybedeceğimiz puanları kaybettik. Biraz daha ciddiyet istiyorum" diyerek oyuncularına yüklendi.



GÖZLER GÖKHAN ÜNAL'DA



Konyaspor maçında kaçırdığı goller sonrası yoğun şekilde eleştirilen Gökhan Ünal'ın, Galatasaray maçında patlama yapması bekleniyor. Maç sonrası morali oldukça bozulan ve kendisine özeleştiri yaptığı öğrenilen Gökhan Ünal'ın, arkadaşlarına, "Galatasaray maçı benim geriye dönüş maçım olacak. Bu kez herkes çok daha arzulu, istekli ve gol atmayı çok isteyen bir Gökhan Ünal'ı karşısında görecek. Bana güvenenler pişman olmayacak" dediği öğrenildi.



GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ ZAMLI SATILACAK



Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Sadri Şener Sosyal Tesisleri ve biletix.com.tr adresinden satışa sunulan biletlerin fiyatları şu şekilde: "Kapalı orta bloklar (B-C-F-G): 150 TL, Kapalı yan bloklar (A-D-E-H): 75 TL, Maraton: 50 TL, VIP Özel: 400 TL, VIP: 250 TL." Bu arada Galatasaray maçının bilet fiyatlarının diğer maçlara oranla iki kat fazlaya satılması ise dikkat çekti.



MORALSİZ İDMAN



Öte yandan Trabzonspor hafta sonu Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katılırken, kaleciler takımdan ayrı olarak çalıştı. Bordo - mavili futbolcular idmanı düz koşu yaparak tamamladı. İdman sırasında bazı futbolcuların morallerinin oldukça bozuk oluşu ise dikkat çekti.