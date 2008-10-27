G.Saray'a ceza gelecek



Eskişehirspor'a dün oynanan karşılaşmada 4-2 yenilen Galatasaray'a bir ceza da Futbol Federasyonu'ndan gelecek.





Futbol Federasyonu'nun bu yıl uygulamaya koyduğu, Futbol Disiplin Talimatı'ndaki değişikliğe göre, sarı-kırmızılı takım karşılaşmada gördüğü kartlar nedeniyle 20 bin YTL'den 50 bin YTL'ye kadar tutabilecek para cezasına çarptırılacak.



Sezon başında yapılan talimat değişikliğine göre, bir karşılaşmada takımın en az 5 futbolcusunun sarı kartla cezalandırılması ya da en az 3 oyuncusunun hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi halinde para cezasına çarptırılmasına yol açıyor.



Galatasaray'da, dün akşam Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Ümit Karan, Meira, Emre Aşık, Servet, Baros ve Arda sarı kart görmüş, Ayhan ise maçın bitiminden sonra gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı.



Futbol Federasyonu'nun, FIFA ve UEFA disiplin talimatlarına uyum sağlamak amacıyla, Futbol Disiplin Talimatı'nın 30. maddesine ''Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket'' başlığıyla eklediği hüküm şöyle:



''(1) Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir:



a) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az beş futbolcusunun hakem tarafından sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması,



b) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az üç futbolcusunun hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,



c) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması.



(2) Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket eden profesyonel kulüplere Süper Lig için 20.000.-YTL'den 50.000.-YTL'ye, 1. Lig için 10.000.-YTL'den 25.000.-YTL'ye, 2. Lig için 5.000.-YTL'den 15.000.-YTL'ye, 3. Lig için 5.000.-YTL'den 10.000.-YTL'ye kadar para cezası verilir.''



