G.Saray'a belediye yardımı

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İKİNCİ YARI

Süper Lig'deki son maçlarında gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 180 dakikada sadece 1 gol atabilen Galatasaray, İBB maçının ilk yarısında da hiçbir varlık gösteremezken, Behram'ın kalesinde sadece birkez Baros ile tehlike yarattı. İkinci yarıda oyuna Nonda'yı alan Sarı kırmızılılar, 66. dakikada Kongolu yıldızın yarattığı pozisyonda topu boş kaleye gönderen Baros ile 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı.1-0'lık galibiyet sonrası puanını 51'e yükselten Galatasaray, 4. sıraya yükseldi. Küme düşme sıkıntısını yakından hisseden İBB ise 30 puanda kaldı.Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Hüseyin Göçek, Bülent Gökçü, Alpaslan Dedeşİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Kus, Cesario, Barbosa, Gökhan Süzen, Efe, Zeki, Tjikuzu, Erman, İbrahim, BebbeGalatasaray: De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Emre Güngör (Dk. 10 Volkan), Semih, Hakan, Barış, Mehmet Topal, Ayhan, Kewell, Lincoln, BarosTurkcell Süper Lig karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.4. dakikada soldan Kewell'ın ceza sahasına gönderdiği topa, ön direkte Baros dokunamazken, arka alanda Barış da yetişemeyince, meşin yuvarlak auta gitti.7. dakikada Galatasaray, ceza sahası içinde çalımları sonrası Zeki'nin yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.18. dakikada soldan Volkan'ın ortaladığı topu arka direkte müsait durumda kontrol eden Baros, şutunu çekmek yerine çalım yapmayı tercih edince, kademeye giren Gökhan Süzen tehlikeyi uzaklaştırdı.22. dakikada Erman'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen İbrahim'in bekletmeden vuruşunda, top üsten auta gitti.26. dakikada İbrahim'in soldan ortaladığı topu arka direkte göğsüyle düzelten Efe'nin yakın mesafeden vuruşunda, kaleci De Sanctis topu tokatlayarak kornere çeldi.27. dakikada sağdan Erman'ın kullandığı kornerde, kale önünde iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.Turkcel Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.52. dakikada Galatasaray defansının arkasına sarkan İbrahim, pasını ceza sahası içindeki Erman'a gönderirken, bu oyuncunun önüne bıraktığı topa Efe'nin sert vuruşunda ise meşin yuvarlak defansta Hakan'a çarparak yandan kornere gitti.56. dakikada soldan çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Erman'ın sert vuruşunda, top kaleye paralel olarak auta çıktı.62. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde İbrahim'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde Bebbe'nin kafa vuruşu sonrası köşeye giden topu kaleci De Sanctis son anda uzanarak kornere çeldi.66. dakikada Galatasaray, Baros'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Nonda'nın ön direğe kadar girdikten sonra çıkardığı topu kale önünde Baros, filelerle buluşturdu: 1-087. dakikada Kus'un ortaladığı topa ceza sahası içinde Bebe'nin yaptığı kafa vuruşunda, kaleci De Sanctis uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.90. dakikada sol çaprazdan İbrahim'in kullandığı serbest vuruşta, altı pas çizgisi önünde iyi yükselen Barbosa'nın kafa şutunda top üsten auta çıktı.90 4. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Nonda'nın yakın mesafeden vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Cesario uzaklaştırarak golü önledi.Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.