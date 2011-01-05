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Spor

G.Saray'a 6 maç seyircisiz oynama cezası

Amatör Futbol Disiplin Kurulu 26 Aralık'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe U17 maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı takıma 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

05 Ocak 2011 02:00

T24 - Amatör Futbol Disiplin Kurulu 26 Aralık'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe U17 maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı takıma 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.01.2011 Tarih ve 49 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- Ferdi KÖROĞLU ( Ağrı 04 spor fut.) sahtecilik ve teşkilatı kandırma eyleminde bulunması nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

2- Galatasaray A.Ş. Kulübü Hakkında; 26.12.2010 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe Coca Cola Akademi Ligi U-17 müsabakasında; saha olayları nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine,

3- Beşiktaş A.Ş. Kulübü Hakkında; 26.12.2010 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.- Galatasaray A.Ş. Coca Cola Akademi Ligi U-16 müsabakasında; sahada akredite edilmiş doktor bulundurulduğunun anlaşılması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına,
 
Karar verilmiştir.

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