G.Saray'a 6 maç seyircisiz oynama cezası

T24 - Amatör Futbol Disiplin Kurulu 26 Aralık'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe U17 maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı takıma 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.01.2011 Tarih ve 49 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- Ferdi KÖROĞLU ( Ağrı 04 spor fut.) sahtecilik ve teşkilatı kandırma eyleminde bulunması nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

2- Galatasaray A.Ş. Kulübü Hakkında; 26.12.2010 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe Coca Cola Akademi Ligi U-17 müsabakasında; saha olayları nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine,

3- Beşiktaş A.Ş. Kulübü Hakkında; 26.12.2010 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.- Galatasaray A.Ş. Coca Cola Akademi Ligi U-16 müsabakasında; sahada akredite edilmiş doktor bulundurulduğunun anlaşılması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına,



Karar verilmiştir.



