G.Saray'a 2525 bilet







Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçın İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, İstanbul Valiliği'nde yapıldı.





İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancı, Fenerbahçe Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Tahir Perekli, Galatasaray Kulübü adına genel sekreter Yeşim Toroslu ve Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerinin temsilcileri katıldı.



İstanbul Valiliği'nde yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, 9 Kasım Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Galatasaraylı taraftarlara 2525 bilet verileceğini söyledi.



Ayrıca, derbi maçta 3000 güvenlik görevlisinin yer alacağı ifade edildi. Galatasaraylı taraftarların kara yolu ile stada gelinmesi tavsiye edilirken, bütün taraftarların saat 17.00'ye kadar statta olmalarının gerektiği vurgulandı.



İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ayırca, bileti olmayanlar taraftarların dış arama noktasında stad çevresine alınmayacağını ve taraftarların toplu olarak stada gelmelerinin yasak olduğunu dile getirdi.



Son olarak karşılaşmada 190 güvenlik kamerasıyla tespit yapılacağı belirtildi.



Toplantının ardından açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Tahir Perekli, olaysız ve zevkli bir karşılaşma olmasını umduğunu belirtti.



Tahir Perekli, şunları söyledi:



"Karşılaşma için bütün güvenlik önlemlerini burada konuştuk. Mücadelenin normal şartlar altında germesi için her türlü önlem alınacak. Türk futbolunun ik güzide kulübü karşı karşıya geliyor. Umarım zevkli ve olaysız bir mücadele yaşanır. Benim tabii ki gönlümden Fenerbahçe'nin galip gelmesi geçiyor. Ancak, unutmayalım ki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Türkiye'nin büyük kulüpleridir. Bu kulüpler Türk futboluna renk katmaktadır.



