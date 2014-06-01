G.Saray'a 2 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Odeabank'a 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin lira para cezası verirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'yu da 30'ar gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.

TBF Disiplin Kurulu, Yıldırım ve Uslu'ya, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2 Mayıs 2014'te Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan play-off final serisi dördüncü maçında, protokole ayrılan bölümde müsabakayı izlemekte olan TBF yetkililerinin yanlarına gelerek uygunsuz ve tribünleri tahrik eder mahiyetteki söz ve davranışları nedeniyle 30'ar gün hak mahrumiyeti ve 10'ar bin lira para cezası verdi.

Aynı maçta Fenerbahçeli seyirciler tarafından sahaya yabancı maddeler atılması ve hakem masasına doğru tükürülmesi, müsabaka sırasında küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedeniyle de sarı-lacivertli kulübe 15 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca Kurul, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 5 Mayıs 2014'te Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynanan play-off final serisi beşinci maçında, sarı-kırmızılı seyirciler tarafından müsabaka öncesinde ve sırasında sürekli küfürlü tezahüratlarda bulunulması, patlayıcı madde patlatılması, rakip takım yöneticisine ağır hakaret ve fiziki müdahalede bulunulması ve müsabaka bitiminde yapılan ödül töreni esnasında taraftarların sahaya girmeleri nedeniyle Galatasaray Odeabank'a 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin lira para cezası verdi.