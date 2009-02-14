G.Saray zorlu Antalya deplasmanında



Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçında G.Saray, eksik oyuncularının çok olduğu maçta Antalyaspor ile deplasmanda bugün saat 15.00'te karşılaşacak.



Turkcell Süper Lig'de geçtiğimiz hafta kendi sahasında son dakikada yediği golle Kayserispor ile berabere kalan G.Saray, bugün saat 15.00'te Antalya Atatürk Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Lincoln ile sarı kart cezalısı Emre Aşık'ın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Kewell ve Hasan Şaş, sakatlıkları bulunan Serkan Kurtuluş ile Hakan Balta, Antalya kafilesine alınmadı.



Antalya Atatürk Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek ve Lig Tv naklen yayınlayacak.



Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor karşısına; De Sanctics, Sabri, Meira, Servet, Volkan Yaman, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Nonda ve Baros onbiri ile çıkması bekleniyor.



Antalyaspor'da ise takım kaptanı Uğur Kavuk, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı ve tedavisine başlandı. Uğur'un sağlık durumunun daha sonra yapılacak kontroller sonucunda belirleneceği bildirildi.



Ev sahibi ekipte uzun süren sakatlıkları geçen Orhan Ak ve Mustafa Özkan'ın oynayabilecek durumda oldukları öğrenilirken, takımın en golcü futbolcusu olan Serge Dijehoua cezalı olduğu için bugünkü maçta forma giyemeyecek.



Antalyaspor'un Galatasaray karşısında; Ömer Çatkıç, Vahap Işık, Yalçın Ayhan, Orhan Ak, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul Arslan, Sedat Ağçay (Kamber), Fatih Ceylan, Tita ve Ahmet Kuru onbiri ile çıkması bekleniyor.

