G.Saray zorlanmadı



Beko Basketbol Lig'inde Galatasaray Cafe Crown, 2008-2009 sezonundaki ilk maçında Darüşşafaka Cooper Tires'i 73-58 yendi.



Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray Cafe Crown, Teknosa Türkiye Kupası'nda mağlup olduğu Darüşşafaka'yı 73-58'lik skorla geçti.





Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Ziziç ve Erdem ile sayılar bulurken, Darüşşafaka Cooper Tires ise Bora ve Mesut ikilisiyle rakibine karşılık verdi.



5. dakika 10-7 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle geçildi. Evsahibi takım, Hammonds ile dış atışlarda etkili olarak 7. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 13-14. Ancak konuk takım, Cüneyt ve Graves ile oyuna ağırlığını koyarak ilk çeyreği 22-13 üstün geçti.



2. periyota Polat ve Guroviç'in etkili oyunlarıyla başlayan sarı-kırmızılı takım, pota altında etkili olarak 13. dakikada 27-17'lik üstünlük sağladı. Darüşşafaka Cooper Tires ise Soner ve Bora ile sayılar bulsa da Galatasaray Cafe Crown, Erdem ve Milojeviç ile kaydettiği sayılarla devreyi 38-26 üstün kapadı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Guroviç ve Erdem ile bulduğu sayılarla 28. dakika farkı 26 sayıya çıkardı: 36-62.



Sarı-kırmızılı takım, bu çeyreği 62-41 önde kapadı.



Maçın başından sonuna dek üstün oynayan Galatasaray, son çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek karşılaşmadan 73-58 galip ayrıldı.



DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES: 58 - GALATASARAY CAFE CROWN: 73

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Kaan Büyükçil xxx, Yücel Çilingir xxx

Darüşşafaka Cooper Tires: Hammonds xxx 11, Soner xx 7, Mesut x 3, Leunen xx 7, Bora xxx 11, Melih x 5, Orhan xx 6, Engin xx 8

Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xxx 11, Erdem xx 6, Ziziç xxx 14, Graves xxx 9, Milojeviç x 2, Alican x 2, Guroviç xxx 12, Polat xx 5, Strickland x, Cemal xxx 12

1. Periyot: 13-22

Devre: 38-26 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 41-62

