G.Saray yarı finale çok yakın



Galatasaray Cafe Crown, BBL play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Cola Turka'yı 80-66 yenerek seride 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım bir maç daha kazanması durumunda yarı finalde Efes Pilsen'in rakibi olacak.



Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown karşı karşıya geldi.



Sarı kırmızılı ekip, Tolliver'ın etkili oyunuyla ezeli rakibini 80-66 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti.



İlk maçı deplasmanda kaybederek seride 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci maça hızlı girdi.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünü 10-9 Beşiktaş Cola Turka önde geçti. Tolliver ve Graves’in üst üste kaydettiği basketle üstünlüğü ele geçiren Galatasaray Cafe Crown, skoru 22-11’e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Adem Ören ile pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-16 geride bitirdi.



İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Galatasaray Cafe Crown üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı yüksek şut yüzdesiyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Sert savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılılar farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına da 45-30 üstün gitti.



İkinci çeyreğe 10-0’lık seriyle giren Beşiktaş Cola Turka, ilk 4 dakikada farkı 5 sayıya indirdi. Atkins’in hücumda yeniden devreye girmesiyle ipleri yeniden ele alan sarı-kırmızılılar, farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve son çeyreğe de 55-47 önde başladı.



Son çeyrekte farkı kapatmak için büyük çaba serf eden Beşiktaş Cola Turka, savunmada beklenen performansı sergileyemeyince sahadan 80-66 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla Galatasaray Cafe Crown, 0-0 eşitlikle başlayan seride 2-0 öne geçti.



Galatasaray'da Tolliver 20 sayı - 11 ribaund ile yıldızlaşırken, Atkins de 18 sayı - 4 ribaund - 2 asistle oynadı.



Konuk ekipte ise Chatman'ın 22 sayı - 5 ribaund - 3 asisti ile Cevher'in 20 sayı - 11 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı.



Serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de BJK Cola Turka Arena'da oynanacak.



GALATASARAY CAFE CROWN: 80 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 66

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Rüştü Nuran, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt 1, Tufan, Graves 13, Milojevic 4, Tolliver 20, Hosley 9, Hüseyin 6, Cemal 2, Atkins 18, Polat 3, Murat 4, Alican

Beşiktaş Cola Turka: Muratcan 5, Chatman 22, Baxter 7, Cevher 20, Wesson 5, Haluk 2, Adem 5, Mehmet

1. periyot: 24-16

Devre: 45-30

3. periyot: 55-47

Beş faulle çıkan: 36.44 Milojevic (Galatasaray Cafe Crown)



