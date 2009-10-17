G.Saray ve Trabzon 105. kez

Galatasaray ile Trabzonspor, yarın yapacakları lig maçıyla birlikte tarihte 105. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında bugüne kadar yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray, 33'ünü Trabzonspor kazanırken, 24 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere yapılan toplam 104 maçta, Galatasaray 134, Trabzonspor ise 112 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.Ligde yapılan 70 karşılaşmanın 31'ini “Cim Bom” kazanırken, 21 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 17 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Lig maçlarında Galatasaray toplam 89, Trabzonspor ise 76 gol attı.İki takım arasında ligde geçen sezon yapılan maçlarda Galatasaray İstanbul'da 3-0 galip gelirken, Trabzon'daki maç 2-2 bitti.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine büyük üstünlük kurdu.Trabzonspor, İstanbul'daki 35 maçta Galatasaray'ı yalnızca 7 kez yenerken, “Cim Bom” ise bordo-mavilileri 19 kez mağlup etmeyi başardı. İstanbul'daki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne karşılık, Trabzonspor 34 gol kaydetti.Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:2004-2005 Trabzonspor - Galatasaray 0 - 1Galatasaray - Trabzonspor 0 - 22005-2006 Galatasaray - Trabzonspor 4 - 1Trabzonspor - Galatasaray 1 - 12006-2007 Trabzonspor - Galatasaray 3 - 1Galatasaray - Trabzonspor 2 - 12007-2008 Trabzonspor - Galatasaray 0 - 1Galatasaray - Trabzonspor 1 - 02008-2009 Galatasaray - Trabzonspor 3 - 0Trabzonspor - Galatasaray 2 - 2