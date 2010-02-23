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Spor

G.SAray ve F.Bahçe'nin UEFA maçları hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci tur rövanş maçlarını 25 Şubat'ta oynanıyor.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya'nın Atletico Madrid ve Fenerbahçe'yle Fransa'nın Lille takımları arasında 25 Şubat Perşembe günü yapılacak ikinci tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ali Sami Yen Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Atletico Madrid maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Rocchi'nin yardımcılıklarını Renato Faverani ve Andrea Stafani yapacak. Maçın ilave yardımcı hakemleri Luca Banti ve Massimiliano Saccani, dördüncü hakemi ise Christian Brighi olacak.

Fenerbahçe-Lille maçına Alman hakem

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Florian Meyer yönetecek.

Meyer'in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Robert Hartmann yaparken, maçın ilave yardımcı hakemleri Babak Rafati ve Peter Sippel, dördüncü hakemi ise Michael Weiner olacak.

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