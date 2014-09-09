G.Saray ve F.Bahçe'nin eski futbolcusu İlyas Tüfekçi, ALS hastası oldu

Dünyanın dört bir yanında ünlü isimlerin katıldığı ‘Ice Bucket Challenge’ kampanyasıyla dikkat çekilen ALS hastalığına, Türk futbolunun efsane isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin de yakalandığı ortaya çıktı.

Üzücü gerçek, Medyaspor'dan Rıdvan Nicolas Erdem'in havalimanında yaşadığı olayı köşesine taşımasıyla ses getirdi.

Erdem'in yazısından ilgili kısım şöyle:

"Dün havalimanına bir yakınımı karşılamaya gitmiştim. Hani herkesin yolcusunu beklerken önüne dizildiği meşhur ‘kapı’ var ya, işte oradaydım. Bir ara kapı açıldı, içeriden beklenmedik biri çıktı: İlyas Tüfekçi!

83-86 yılları arasında Fenerbahçe’de harikalar yaratan, 86-90 yıllarında Galatasaray forması giyip 88-89 sezonunda Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan (bana göre öyle), Avrupa Şampiyon Kulüpler kupası yarı finalinde oynayan İlyas Tüfekçi! Elbette yaşım gereği futbolculuğuna yetişemedim, fakat TRT’nin arşivleri sayesinde derbi zamanları yayınlanan efsane maçlarda sıkça gördüm kendisini.

Yazarlığın verdiği refleksle yanına gidip selam verdim. Öyle âdetim değildir ünlü birini görünce üstüne atlamak, fakat İlyas Tüfekçi’nin durumu farklıydı. Babam ve arkadaşlarından çok duymuştum ismini küçükken. Yürürken topallıyor oluşunu futbolculuk yıllarından kalma bir sakatlık zannettim başta. Sonra öğrendim ki durum hiç de o kadar masum değilmiş. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsane oyuncularından biri daha (Sedat Balkanlı da aynı durumdaydı), ALS hastalığına yakalanmıştı.

Yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgilerin ışığında, hastalığının henüz başlarında olduğu için hala bir tedavi şansı olduğunu, fakat bunun için Amerika’ya gitmesi gerektiğini öğrendim. İlyas Tüfekçi’nin orada geçireceği bir dizi operasyon sayesinde sağlığının daha iyiye gitme şansı hala mevcut."