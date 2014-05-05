G.Saray, F.Bahçe'yi 73-54 mağlup etti, 14 yıl sonra şampiyon oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisinin beşinci maçında Galatasaray Odeabank rakibi Fenerbahçe'yi 73-54'lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Daha önce rakibi Fenerbahçe'yi Avrupa'da yenip kupayı alan Galatasaray Odeabank bu sefer Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisi beşinci maçında yenerek şampiyon oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlarının baskısı ile iyi başlayan Galatasaray Odeabank sıkı savunması ile rakibine sayı şansı tanımadı. Özellikle Alba Torrens'in etkili oyunu ile skor avantajını sağlayan sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 17-6 önde kapadı.

İkinci çeyreğe de istekli başlayan Galatasaray Odeabank, Alba Torrensve Nevriye Yılmaz'ın etkili oyunu ve isabetli şutlarıyla rakip potaya 23 sayı bıraktı. Katı defans oyununu sürdüren Galatasaray Odeabank ilk yarıda 22 sayı fark atarak 40-18'lik skor ile soyunma odasına gitti.

Oyun disiplininden iyice kopan ve pota altında rakibine ribaunt üstünlüğünü veren Fenerbahçe üçüncü çeyrekte de zayıf bir görüntü sergiledi. Sancho Lyttle'ın ribauntları ve Alba Torrens'in üç sayılık basketleri ile iyice şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray Odeabank üçüncü çeyreği 63-31 önde kapadı.

Son çeyreğe 32 sayı farkla başlayan Galatasaray Odeabank oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmadı ve aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. İlk iki maçı kazandıktan sonra rakibinin sahasında oynanan iki karşılaşmayı kaybeden Galatasaray Odeabank final serisinin son maçını 73-54'lük skorla kazanınca şampiyonluğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı rakibine kaptıran Galatasaray Odeabank yine finalde karşılaştığı Fenerbahçe'den önce Türkiye Kupası ardından da Euroleague kupasını almıştı. Bu akşam oynanan karşılaşmada ise Fenerbahçe'yi farklı yenen sarı-kırmızılılar Kadınlar Basketbol Ligi'nin şampiyonu oldu.

Galatasaray Odeabank'ta en skorer isim 21 sayı ile Alba Torrens olurken Nevriye Yılmaz 15 sayı ile oynadı. Sarı-kırmızılılarda Sancho Lyttle 13 sayı 15 riabunt ile doube-double yaptı. Fenerbahçe'de çift hanelere çıkan tek isim olan Cappie Pondexter'ın 12 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Galatasaray Odeobank - Fenerbahçe: 63 - 31 (Üçüncü çeyrek)

Galatasaray Odeobank - Fenerbahçe: 40 - 18 (İlk yarı sonucu)

Galatasaray Odeobank - Fenerbahçe: 17 - 6 (İlk çeyrek)

Serideki diğer maçlarda alınan skorlar

25 Nisan Cuma

Galatasaray Odeabank 72–69 Fenerbahçe (Abdi İpekçi SS)

27 Nisan Pazar

Galatasaray Odeabank 69–59 Fenerbahçe (Abdi İpekçi SS)

30 Nisan Çarşamba

Fenerbahçe 81–61 Galatasaray Odeabank (Ülker Sports Arena)

2 Mayıs Cuma

Fenerbahçe 71–65 Galatasaray Odeabank (Ülker Sports Arena)



Abdi İpekçi'de protokol krizi!



Fenerbahçeli yöneticilerin protokol girişinden Abdi İpekçi'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada protokol krizi yaşandı. Fenerbahçeli yöneticilerin salona giriş yaptığı esnada olay mahalinde bulunan Galatasaraylı taraftarların sözlü sataşmasıyla karşılaştı. Yaşanan arbedede Fenerbahçeli yöneticilerden Mahmut Uslu'nun yumruklu saldırıyla karşılaştığı iddia edildi.

Fenerbahçeli yöneticilerin, yedek kulübesibin arkasındaki koltuklarda oturtmak istediği fakat Galatasaray Yönetimi tarafından buna izin verilmediği öğrendildi. Gelişen olaylar çerçevesinde Fenerbahçeli yöneticilerin, takımı sahaya çıkarmayabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçeli yöneticiler, Abdi İpekçi Spor Salonun'da nerede oturacakları konusunda G.Saray İkinci Başkanı'nı bekliyor. Yapılacak görüşmenin ardından sarı - lacivertli yöneticilerin protokol tribünün hemen üstündeki 204 numaraı bölümde karşılaşmayı takip edeceği öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticilerden İsfendiyar Zülfikari'nin ise FB TV ile beraber basın tribününde karşılaşmayı takip edeceği öğrenildi.



'Takımı sahaya çıkarmayız'



Fenerbahçe Yöneticisi Selim Koşif, yaşanan gerginliği FB TV'ye yaptığı açıklamada doğruladı. Galatasaray yönetiminin tutumunu eleştiren Koşif, "Galatasaray bize protokolde bile yer vermiyor. Sanki maça değil savaşa gelmiş gibiyiz. Anlam veremiyorum. Eğer böyle giderse takımı sahaya çıkartmayabiliriz" ifadelerini kullandı.



'G.Saraylı yöneticilerin yaptığı küfürden beter'



Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, olayın ardından FB TV kameralarına şu açıklamalarda bulundu:

''Galatasaray yönetimi bize operasyon yaptı. Bunun gereğini yaparız. Taraftarlar küfür edebilir. Ama o yöneticilerin yaptığı küfürden beter. Aziz yıldırım'la yatıp kalkıyorlar. Küfür etmeleri önemli değil. Aynen ettiklerini iade ediyoruz. Mekteb-i sultani diyorlar biliyoruz biz onun ne demek olduğunu da bu kadar ayıp şeyler olmaz" ifadelerini kullandı. Bize 'ya alırsın ya gidersin' muamelesi yapıyorlar. Güvenlik kuvveti herhangi bir sorun yok diyorsa bu kurala uyacaksınız.''