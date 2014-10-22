G.Saray ve Dortmund taraftarı arasında gerginlik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Borussia Dortmund maçı öncesinde, İstiklal Caddesi'nde karşı karşıya gelen iki takımın taraftar grubu arasında sözlü tartışma yaşandı.

Bunun üzerine sivil polis ekipleri duruma müdahale ederek, olay çıkma ihtimali üzerine bölgeye çevik kuvvet ekiplerini istedi. Borussia Dortmund taraftarı daha sonra caddeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri eşliğinde Taksim Meydanı'na yönlendirdi.

Taksim Meydanı'na götürülen Dortmundlu taraftar grubu, bir süre burada bekledikten sonra dağıldı.