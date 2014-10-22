T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray ve Dortmund taraftarı arasında gerginlik

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Galatasaray ile Borussia Dortmund taraftarı arasında gerginlik yaşandı

22 Ekim 2014 10:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Borussia Dortmund maçı öncesinde, İstiklal Caddesi'nde karşı karşıya gelen iki takımın taraftar grubu arasında sözlü tartışma yaşandı.

Bunun üzerine sivil polis ekipleri duruma müdahale ederek, olay çıkma ihtimali üzerine bölgeye çevik kuvvet ekiplerini istedi. Borussia Dortmund taraftarı daha sonra caddeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri eşliğinde Taksim Meydanı'na yönlendirdi.

Taksim Meydanı'na götürülen Dortmundlu taraftar grubu, bir süre burada bekledikten sonra dağıldı.

ETİKETLER

taraftargalatasaraydortmundistiklalşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24