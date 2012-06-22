G.Saray TT Arena'dan 54 milyon dolar kazandı, Avrupa'da 9. oldu

G.Saray, yeni stadından 1 yılda 54 milyon dolar gelir elde etti. Sarı kırmızılılar, kombine satışında 36 bin rakamına ulaştı.



Ligi şampiyon bitiren G.Saray, kombine satışlarında da tavan yaptı.

Henüz transferde yıldız bir isme imza attıramayan G.Saray, kombinede 36 bin rakamına ulaştı, localar da tükendi. G.Saray'ın stat gelirlerinde Avrupa'nın ilk 10'una girmesi ilgili bilgileri G.Saray'ın İletişim ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan, Hürriyet'e konuştu:



'Stat gelirinde Avrupa 9.'su olduk'



"G.Saray taraftarı, takımına, kulübüne sahip çıkıyor. Geçen yıl 26 bin kombine satışı gerçekleştirdik. Ve stattan 54 milyon dolar gelir elde ettik. Stat geliri konusunda Avrupa'da en yüksek kazanımı elden 9. kulüp olduk"

"Bugün itibariyle kombine satışında net olarak 36 bin sayısını aşmış bulunmaktayız. Şu anda ucunu açık bıraksak 45 bin rakamını yakalayabilecek durumdayız."

Stat geliri olarak bu yıl ki hedefimiz 60 milyon doların üzerinde. Bilet isteyen taraftarlarımızı da düşünmek zorundayız. Bu yüzden kombinelerde 2 bin adet daha satış yapıp durduracağız."



Localar için bekleme listesi oluşturacağız



"Yeni yapılanlarla birlikte 195 adet locaya sahip olduk. Hepsinin satışı bitti. Yaklaşık 50 civarında ekstra talep var. İnsanlar artık sıraya girmiş durumda. İleriki yıllarda Arena'da kombine almak için sıra olacak. Bunu yaptıktan sonra elbette ki talep devam edecek. Ve biz o talebi karşılayamayınca, bekleme listesi oluşturacağız."



Çekim merkezi haline gelecek



"Arena'da gezi turları da başladı. Müze grubu adı altındaki komitemiz, ciddi dizaynlar hazırlıyor. Biz burada hem teknoloji, hem de G.Saray'ın tarihi birikimiyle kupaların hikayelerini anlatarak güzel düzenleme yapacağız. Bu 1 yılda bitecek bir proje değil. Bu bittiği zaman Arena Stadı, İstanbul'da bir çekim merkezi haline gelecek."



20 kişilik ekip, en iyi statları analiz ediyor



"Bu rakamlara ulaşmamızda, Şampiyonlar Ligi'nin elbette ki katkısı vardır. Ancak asıl neden, geçen yılki başarılar. Bir de şunu söylemeliyiz, stat ve takımın yanı sıra buradaki G.Saray ekibinin de büyük etkisi var. 20 kişilik ekibimiz, sürekli dünyadaki statları gezip bilet satışı nasıl yapılıyor ve taraftarlara ne gibi hizmetler verilip, pazarlama teknikleri nasıl yapılıyor diye araştırma halinde. G.Saray taraftarına nasıl avantaj sağlayıp onları tribüne çekebiliriz konusuda sürekli analiz yapıyoruz.

Bu ekip burada olmasa ve doğru stratejiler kullanılmasa bu kadar iyi gelir elde etmek mümkün olmaz. İstediğiniz kadar takımınız ve stadınız iyi olsun, böyle bir gelire sahip olamazsınız."