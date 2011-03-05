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Spor

G.Saray tribününden yönetime net mesaj!

ultrAslan taraftar grubunun bulunduğu kale arkası tribüne "İstifa da bir hizmettir" yazılı bir pankart asıldı.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray taraftarları, Kardemir Karabükspor maçında ultrAslan taraftar grubunun olduğu bölgeden açılan pankart ve sallan beyaz mendillerle yönetimle teknik heyeti istifaya çağırdı. 


 
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'daki konuğu Kardemir Karabükspor'du.

Maç öncesi tribünlerden açılan bir pankart ise dikkatlerden kaçmadı. ultrAslan taraftar grubunun bulunduğu kale arkası tribüne "İstifa da bir hizmettir" yazılı bir pankart asıldı.
 
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu pankart ile hafta içi görevi bırakan sportif direktör Adnan Sezgin'in istifasına da bir yorumda bulunurken, başkan Adnan Polat'a ve teknik heyete de mesaj yolladı.
 
ultrAslan uzun aradan sonra hafta içi Adnan Polat'a olan desteğini geri çekerek sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da başkanlarını internet sitelerine yazdıkları bir yazı ile istifaya davet etmişti.

Bu arada bazı taraftarların ise beyaz mendil sallaması gözlerden kaçmadı...

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