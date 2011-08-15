G.Saray transferleri bu hafta bitirecek

T24 - Galatasaray transferdeki yol haritasını netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in jokeri Eboue’nin yanı sıra taraftarların gözdesi Keita’yı hafta sonuna kadar bitirerek transferi kapatmak istiyor.





Arda Turan’ın sürpriz vedasıyla sarsılan Galatasaray, transferde hareketli bir haftaya daha girerken, yönetimin son planı belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılıların, Teknik Direktör Fatih Terim’in, ‘joker’ olarak gördüğü Eboue ile taraftarların gözdesi Keita’nın işini bitirerek transferi sonlandırmak istediği ortaya çıktı.



Terim’in, Başkan Ünal Aysal’ın para musluklarını sonuna kadar açmasına karşın maddi konularda hassas davranarak, iki takviyenin haricinde elindeki malzemeyi değerlendirmek istediği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, 24 Ağustos’ta Real Madrid ile Santiago Bernabeu’da yapılacak maçtaki performansa göre planlarını yeniden gözden geçirebileceği de vurgulandı.

R.Madrid maçına yetişebilir



Eboue için Arsenal ile 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyla ise senelik 2 milyon euroya el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılılar, siyahi oyuncuyu yarın başlayacak yurt dışı turnesine yetiştirmek istiyor. Eboue’nin, Atina’ya yetişemese bile Slovenya’da mutlaka olacağı öğrenildi.



Keita transferinin ise hafta sonuna kadar tamamlanacağı ve yıldız futbolcunun Slovenya’da kampta yer alabileceği öğrenildi. Fildişi Sahilli olan Keita ve Eboue’nin, Real Madrid ile 24 Ağustos’ta yapılacak maçta sahada olmaları planlanıyor.



Bu arada geçen yıl Galatasaray’dan 8 milyon 150 bin euro karşılığında aldığı Keita’yı bedelsiz kiralamayı kabul eden Katar ekibi Al Sadd’ın, 30 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı formayla vitrine çıkarıp daha sonra satmak istediği belirtildi.



Eboue ile Keita, Fildişi Sahilli Milli Takımı’nda birlikte forma giyiyorlar. Eboue sağ bekte, Keita ise hemen önünde görev yapıyor.



