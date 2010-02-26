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Spor

G.Saray taraftarı çıldırdı!

Cimbom un penaltısını hakemler es geçti ama Galatasaraylı taraftarlar onları es geçmedi.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Cimbom un penaltısını hakemler es geçti ama Galatasaraylı taraftarlar onları es geçmedi. Çılgına dönen trübünler, eline ne geçirdiyse İtalyan hakemlere fırlattı!



Ali Sami Yen tribünleri dün gece maçın hakemi yüzünden çılgına döndü. İtalyan hakem Gianluca Rocchi’nin 79. dakikada Galatasaray lehine vermediği penaltı, Sarı-Kırmızılı taraftarların çığrından çıkmasına sebep oldu. Üstüne üstlük Caner’in de oyundan atılmasıyla şoke olan tribünler, öfkelerini Rocchi ve yardımcılarına yabancı madde yağdırarak gösterdi. Rocchi stadı polis korumasında terk ederken, bu durumun UEFA tarafından cezalandırılabileceği ifade edildi.

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