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Spor

G.Saray sezonu Inter ile açacak

Fatih Terim'in Galatasaray'ı ilk önemli sınavını Inter karşısında verecek.

11 Haziran 2011 03:00

T24 - Fatih Terim'in Galatasaray'ı ilk önemli sınavını Inter karşısında verecek.

Sezonu Inter ile açacaklar

Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda yer almayacak olan Sarı-Kırmızılı takım, sezon açılış maçında Inter ile karşılaşacak.

Türk Telekom Arena'da görkemli bir açılış töreni yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, 24 Temmuz'daki sezon açılış töreni için Inter kulübüne yaptığı çağrıdan olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Böylece Fatih Terim'in yeni takımı ünlü İtalyan ekibi karşısında sezon öncesi ilk önemli sınavını verecek.



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