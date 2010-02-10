G.Saray: Seyrantepe iptal edilmedi

T24 - Galatasaray Kulübü, Seyrantepe Projesi'nin iptal edildiği yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.



Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada bu konuda yer alan haberlerin, 8 Aralık 2009 tarihli bir Danıştay kararına dayandırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



''TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından, Seyrantepe Stadı ile ilgili imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 26 Aralık 2008 tarihli ret kararı, Mimarlar Odası tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından verilen 8 Aralık 2009 tarih ve 2009/11645 numaralı kararla, söz konusu davanın bir üst ölçekli imar planlarının incelenerek yeniden görüşülmesi için dosya İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne geri gönderilmiştir.



Bu karardan açıkça görüleceği üzere Seyrantepe Projesi'nin iptali veya yürütmenin durdurulması söz konusu olmayıp, 2 ay önceki karara dayandırılarak haber yapılması manidardır. Türk Telekom Arena inşaatı, herhangi bir duraksama olmadan, iş programına uygun olarak devam etmektedir.''

