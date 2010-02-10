T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray: Seyrantepe iptal edilmedi

Galatasaray Kulübü, Seyrantepe Projesi'nin iptal edildiği yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü, Seyrantepe Projesi'nin iptal edildiği yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada bu konuda yer alan haberlerin, 8 Aralık 2009 tarihli bir Danıştay kararına dayandırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

''TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından, Seyrantepe Stadı ile ilgili imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 26 Aralık 2008 tarihli ret kararı, Mimarlar Odası tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından verilen 8 Aralık 2009 tarih ve 2009/11645 numaralı kararla, söz konusu davanın bir üst ölçekli imar planlarının incelenerek yeniden görüşülmesi için dosya İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne geri gönderilmiştir.

Bu karardan açıkça görüleceği üzere Seyrantepe Projesi'nin iptali veya yürütmenin durdurulması söz konusu olmayıp, 2 ay önceki karara dayandırılarak haber yapılması manidardır. Türk Telekom Arena inşaatı, herhangi bir duraksama olmadan, iş programına uygun olarak devam etmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24