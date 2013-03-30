G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde 45 milyon lira kazandı

Galatasaray'da Olağan Genel Kurul'da konuşan Başkan Ünal Aysal, tüm takımı yenileyerek risk almalarına rağmen yaptıklarının doğruluğunun kanıtlandığını belirtirken, kendilerini bekleyen en büyük tehlikenin yaratılmaya çalışılan yapay cepheler olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, kulüpte suni gruplar oluşturulmaya çalışıldığını ve bunun ciddi bir tehlike olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üyelere hitap eden Aysal, kulüpte görev yapmış hiçbir yönetim için saygısızlıkları olamayacağını belirterek, ''Bizlerin görevi geçmişi yargılamak değil, Galatasaray'ı daha da ileri götürmek ve zarar verecek her türlü girişime karşı durmaktır. Son dönemdeki gelişmeler ve söylentilerden sonra bir hatırlatmayı görev sayıyorum. Bizi bekleyen en büyük tehlike, kulüpte yaratılmaya çalışılan cephelerdir. Ahmet'in grubu, Mehmet'in grubu, okullu, okulsuz gibi tabirler kullanılıyor. Hepimizin ait olduğu tek grup vardır ve adı Galatasaray'dır'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geçmiş yıllarda mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bugün her ne kadar sorunlar azalsa da modern spor endüstrisine ayak uyduracak bir yapılanmaya ihtiyaçları olduğunu aktaran başkan Aysal, ''Çarkların dönmesini sağlayıp, başarıyı sürekli hale getirecek verimliliğe ulaşmak için önümüzde dört temel mesele vardır. Sportif başarı, mali güçlenme, idari modernleşme ve lider markamızın güçlendirilmesi hedeflerinde yıl yıl plan haritamızı çıkardık. Birikmiş sorunları bir günde çözemeyeceğimiz için bir öncelik sırası belirledik. Özellikle futbolda sportif başarı olmaksızın, başta birikmiş mali sorunlar olmak üzere diğer meseleleri çözmek neredeyse imkansız. Geride kalan sezonda 18. lig şampiyonluğumuzu kazandık ve bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldik. Bu başarılar, diğer hedeflerimize gitmemiz için önümüzdeki kapıları da açmıştır" şeklinde konuştu.



Başarıların olağanüstü bütçelerle değil, akıllı seçimlerle gerçekleşmiş olmasının kendileri için sevindirici olduğunu anlatan Ünal Aysal, ''En konservatif hesapla bile takımımızın değeri artmıştır. Lig şampiyonluğu sadece bir heyecan yaratmakla kalmadı, aynı zamanda önemli bir gelir artışı yarattı. Maçlarımıza olan ilgi yükseldi ve ortalama izleyici sayımız 47 binlere çıktı. 90 milyon liranın üzerinde bilet geliri elde ettik ve Avrupa'da bu sıralamada 8. duruma geldik. Biletlerimizi kendimiz satmaya başlayarak bu operasyondan ayrıca 8,5 milyon lira tasarruf sağladık. Yayın gelirlerimiz 44 milyon 880 bin liradan, 81 milyon 600 bin lira seviyesine çıktı. Şampiyonlar Ligi performans gelirimiz de şu anda 45 milyon liranın üzerindedir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final başarısı, Galatasaray'ın marka değerine de büyük katkı sağlamıştır. Bu başarıya emek verem tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Basketbol ve voleybol şube maliyetleri için yeni formül



Galatasaray'ın basketbol ve voleybol şubelerinin maliyetlerine dikkati çeken Ünal Aysal, gideri azaltacak ancak başarı hedefinde geri adım arttırmayacak bir formül için çalıştıklarını dile getirdi.

Her iki şubeye bu sezon için 43,4 milyon lira bütçe ayrıldığını aktaran Aysal, ''Son 5 yılda bu iki branşa ayrılan kaynaklar, toplam borcumuzun yüzde 27,8'ini oluşturmaktadır. Her yıl ortalama 21 milyon lira harcamışız. İki branşında son 5 yılda 106,4 milyon lira gelir gider farkı vardır'' diye konuştu.



UEFA Mali Fair-Play uygulamaları nedeniyle bu şubelere olan desteklerini düşürmek zorunda kalacaklarını anlatan Aysal, ''Bize yakışmayan çözüm, kaynakları kısıp, başa yarışan takımlardan vazgeçmek olur. Anlattığım yaklaşım Galatasaray'ın misyonuna ters düşer. Bu kısır döngüyü kırmak ve geri adım atmadan mali baskıyı azaltacak bir yöntem bulmanın zamanı gelmiştir. 2013-14 sezonunda en önemli projelerimizden biri bu olacaktır. Ciddi bir ek mali yük getirmeden bu şubelerimizin gurur kaynağımız olmayı sürdürecekleri bir modeli bulup devreye sokacağız'' şeklinde konuştu.



'Gelir artışlarımız sevindirici'



Galatasaray Kulübü'nün gelirlerinde yaşanan yükselişi, ''Sevindirici, neredeyse inandırıcı olmaktan uzak'' sözleriyle değerlendiren kulüp başkanı Aysal, Avrupa'da üst liglerde mücadele eden kulüpler arasında son yılların en çarpıcı gelir artışı rakamlarına sahip olduklarını aktardı.

Ünal Aysal, önemli bir sponsorlarının bütçesinde kısıntı yapmasına rağmen, isim hakkı gelirlerinin 24,8 milyon liradan 38 milyon liraya çıktığını, GS Store satış gelirlerinin de 57 milyon lirayı aştığını kaydederek, ''Çok önemli bir şekilde borç yükünden kurtulma mücadelemiz var. Yeniden yapılanmayla birlikte, 2013 yılında gider kontrolünü sağlamak en önemli icraatlarımızdan biri olmak durumundadır. Uzun yıllar sonrası üst üste 2 yıl toplam borçlarımız azaldı. Tüm bunlara rağmen geldiğimiz nokta, hedeflediğimiz noktanın biraz gerisinde'' ifadelerini kullandı.



Sermaya artırımı sözkonusu



Ünal Aysal, Galatasaray Sportif AŞ'de yapılan ilk sermaye artışı ve engellenen ikinci sermaye arttırımı konularına değinerek, ''İkinci sermaye artışındaki gecikme umutsuzluk vermesin. Galatasaray, haklı ve legal tutumumunu ısrarla sürdürecektir. Bizi öldürmeyen her şey daha güçlü kılar. İlk sermaye artışında 115,6 milyon lira nakit girişi sağladık. Bu durum pek çok kişi ve kurumu nedense rahatsız etti. Bu, yapılması gereken bir şeydi. Yüz milyonlarca dolara ulaşmış bir bütçenin, 2 milyon 700 bin lira sermaye ile yönetilmesinin mümkün olmadığı, üstelik eksi 251 milyona ulaşmış öz kaynak sorununun acilen çözülmesi gerektiği gibi son derece rasyonel iki işletmecilik kararına dayanan hamlemiz pek çok kişi ve kurumu nedense rahatsız etti. Yapılması gereken bir şeydi, biz de gerekeni yaptık. Küçücük bir azınlığın Galatasaray'ın güçlenmesini önleme gayretleri dışında hiçbir mantığa dayanmayan ve yasal olmayan engelleme çabaları oldu. Türlü spekülatif ve asılsız dedikodularla süslenerek kişiler ve kurumlar maalesef yanıltılmaya çalışıldı. Bu sermaye artışının son derece gerekli ve rasyonel olduğunu bu işten anlayan herkes bilir. İkinci sermaye artışı talebimizde farkı açmamıza izin vermemek için çalışanlar, bu rauntta biraz muvaffak oldular ama gayretleri sadece ve sadece süreci 6 ay geciktirdi. Zira bu haklı, yasal ve etik olduğu kadar gerekli uygulama en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Toplam 153 milyon hissenin sahibinin onayladığı bir işlemi, 450 hisse sahibinin tepkisine yenik düşürmemiz zaten basiretli bir yönetim anlayışıyla örtüşmez" dedi.



Yeni projeler



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, konuşmasında geleceğe dönük projeleriyle ilgili de üyelere bilgi verdi.



Futbol altyapı çalışmalarına verdikleri öneme dikkati çeken Aysal, giderlerin düşürülmesinde bu konunun büyük önem taşıdığını vurgularken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin taşınmasıyla ilgili de 3 ayrı arazi alternatifleri olduğunu ve 2015 yılında bu operasyonu tamamlamayı istediklerini dile getirdi.



Aysal, Türk Telekom Arena'nın yanına bir spor salonu yapmak için gerekli izinleri yıl sonuna kadar almayı hedeflediklerini, stattaki ''Aslanlı Yol'' adlı bölge için de önemli bir projeleri olduğunu anlatarak, yola 40 bini aşkın granit plaket konulabileceğini iki ayrı ebatta olacak ve alacak taraftarların isimlerinin yazılacağı granitlerin 1200 liradan başlayan fiyatlarla satılacağını belirtti.



Başkan Aysal sözlerini, ''Galatasaray dışındaki hiçbir güç Galatasaray'a zarar veremez. Kıskananlar kıskansın. Misyonumuz neyi emrediyorsa oraya kadar gideceğiz'' diyerek tamamladı.