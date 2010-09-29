G.Saray Sami Yen'den vazgeçti, Beşiktaş İnönü'yü bırakmadı

T24 - Fi Yapı’nın patronu Fikret İnan. Önümüzdeki günlerde adını daha sık duyacağız. Çünkü Fi Yapı Beşiktaş İnönü Stadı’na adını ekledi.







Ekleme lafını özellikle kullanıyorum. Zira stattan İnönü’nü adı çıkmayacak. Bunu ne Beşiktaş yönetimi masaya getirdi ne de sponsorluk anlaşmasına imza atan Fikret İnan. Dün görüştüğüm İnan Beşiktaş ile yaptığı anlaşmanın detaylarını anlattı: ”Sponsorumuz olur musunuz?” teklifi Beşiktaş yönetiminden gelmiş. As Başkan Ertunç Soğancıoğlu, İnan’ı arayarak bu konuyla ilgilenip ilgilenmediğini sormuş. İnan gerisini şöyle anlatıyor:

“Ben takım tutmam. Ama Beşiktaş gibi bir kulübün stadına sponsor olmanın bizim markamıza değer katacağını düşündük. Onların kafasından 2 yıl için 10 milyon TL geçiyordu. Ben bunun mümkün olamayacağını söyledim. Sonra bizim merkezimize geldiler ve masaya oturduk. 7 milyon TL’den başladık görüşmeye. Masadan 3 milyon TL bu yıl, 3 milyon dolar önümüzdeki yıl anlaşmasıyla kalktık. As başkan ayrıldıktan sonra Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören aradı. Bu rakam az 4 milyon TL bu yıl verin, 3 milyon dolar seneye dedi. Ben de ‘Sayın başkan siz aradığınız için 500 bin TL daha vereyim ama daha çok çıkamam’ dedim. O da kabul etti. Bu yıl 3.5 milyon TL vereceğiz seneye de 3 milyon dolar. 1 artı 1’lik sözleşme. Ancak 2 yıl sonra stad yıkılıp yeniden yapılacağı zaman da inşaat firması biz olmak istiyoruz. Bu sponsorluğun bizi burada avantajlı kılacağını düşünüyoruz. Sonra da 5 yıl daha isim hakkımızı stada veririz diye plan yapıyoruz.”

Konu kritik noktaya geliyor.

Peki İnönü adı kalacak mı?

Fikret İnan şöyle cevap veriyor:

“Bu ismi kaldırmayı ne Beşiktaş yönetimi masaya getirdi ne de benim aklımdan geçti. Taraftarın, herkesin alıştığı benimsediği isimleri farklılaştırmak doğru olmaz. Bizim ismimizle beraber kullanılması yeter.”

Bu satırları yazan bir Galatasaray taraftarı. Kısa bir süre sonra açılacak Seyrantepe’deki yeni statta sadece Türk Telekom Arena ismini görmekten dolayı farklı duygular yaşayan bir isim. Bir taraftan “hayatın gerçekleri”. Takımın sponsorluğa olan ihtiyacı. Diğer yanda “Ali Sami Yen” ismi. Bu konuda da fikir jimnastiği yapıyoruz ama yazılmamak kaydıyla.

Bu arada Beşiktaş’ın anlaşmayı en geç önümüzdeki hafta başı bir basın toplantısıyla açıklayacağını da belirteyim.



Kredi kartı olmayan işadamı

Fikret İnan ile “ucuza ev satma” işini de konuşuyoruz. Önce kendi sistemini anlatıyor:

“Biliyor musunuz ben hiç banka kredisi kullanmıyorum. Tüm finansmanı maketten ev alıp peşinat yatıran müşterilerimin paralarıyla karşılıyorum. Bu arada ne taşıt kredisi kullanılıyor bizim şirkette ne de ben kredi kartı kullanıyorum. 2001 krizinde bir gecede devalüasyonla sıkıntıya düşmüş ve bankalardan çok çekmiş bir işadamıyım. O yüzden bankaları hayatımdan çıkardım. Benim finansman anlayışımı idrak edemediler. Kimisi projeleri bitiremeyeceğimi iddia etti. Biliyor musunuz çoğu teslimatı öne çektik. 2011’de söz verdiğimiz evlerin yüzde 80’ini teslim ediyoruz. Uzun beklemesine gerek yok bize inananların. Seneye herkes bizim verdiğimiz sözü nasıl zamanında tuttuğumuzu görecek.”





(Murat Sabuncu - Milliyet - 29 Eylül 2010)



