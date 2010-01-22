G.Saray sağlık ekibine suçlama..

T24 - Gençlerbirliği'nin ara transferde Galatasaray'dan transfer ettiği Serkan Çalık ve Alparslan Erdem, Galatasaray Kulübünün doktorları yüzünden sakatlıktan kurtulamadıklarını söylediler.



Serkan ve Alparslan, yaptıkları açıklamada, uzun süren sakatlıklar, yanlış teşhis ve tedaviler sonucu uzun süre sahalardan uzak kaldıklarını belirttiler.



Kırmızı-siyahlı ekip ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Serkan Çalık, Galatasaray forması altında, bir Fenerbahçe maçında sakatlandığını ifade ederek, ''Fenerbahçe ile yaptığımız bir Türkiye Kupası maçında sakatlandım. Galatasaray kulübü doktorları basit bir menisküs yırtığı olduğu teşhisini koyarak beni ameliyat ettiler. Ancak ameliyat sonrası sakatlığım uzun sürdü ve bir türlü iyileşemedim. Bunun üzerine Almanya'ya gittim ve tedavimi orada yaptırdım. Oradaki doktorlar problemin kıkırdağımda olduğunu belirlediler ve ben ikinci kez ameliyat oldum. Ameliyat sonrası tedavim 8-10 ay Almanya'da sürdü. Galatasaraylı doktorların tedavi edemediği sakatlığımı, Almanya'da tedavi ettirdim'' diye konuştu.



Serkan Çalık, Galatasaray'da yapılan yanlış teşhis ve ameliyatın, kendisini çok uzun süre futboldan uzaklaştırdığını bildirerek, ''Dönüşümde ise büyük bir kuvvet eksikliğim oldu. Bunu telafi edebilmek 3-4 ayıma mal oldu. Ondan sonra da çok iyi çalışmama rağmen Galatasaray takımında şans bulamadım'' dedi.



Gençlerbirliği'nin devre arasında kadrosuna kattığı diğer Galatasaraylı futbolcu Alparslan Erdem de sarı-kırmızılı kulüp doktorlarının, sakatlığının nedenini bir türlü bulamamalarından şikayet ederek, şöyle konuştu:



''Galatasaray'da yaklaşık 4-5 ay sakatlık dönemim oldu. Ancak kulüp doktorları bu sakatlığımın nedenini bir türlü bulamadılar. Bu süre içerisinde maçlara, şiddetli ağrılarım nedeniyle iğne ve ilaçla çıkmak zorunda kaldım. Futbolcularda sıkça rastlanan stres kırığını, Galatasaray gibi büyük bir kulübün doktorlarının nasıl tespit edemediğini bir türlü aklım almıyor. Galatasaray'ın doktorlarının yanlış teşhis ve tedavileri, neredeyse futbol hayatımın bitmesine neden olacaktı.''



Sakatlığına doğru teşhisi Gençlerbirliği Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Ergen'in koyduğunu söyleyen Alparslan, ''Emin hocamı tanımamış olsam ve Gençlerbirliği'ne transferim gündeme gelmemiş olsa, yani bu teşhis ve tedavide 1-2 hafta geç kalsam futbol hayatım bitebilirdi'' dedi.