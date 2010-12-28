G.Saray Rijkaard'a ne kadar ödeyecek

T24 - G.Saray'ın, Rijkaard ile yaptığı ayrılık sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı teknik adamla yollarını ayırırken, 2 milyon euroluk tazminat maddesinden dolayı yeni bir protokol şartı koştuğu ve ünlü çalıştırıcının bunu kabul ettiği belirlendi.

Varılan mutabakata göre Rijkaard 6 ay içinde bir kulüple sözleşme imzalarsa, Galatasaray, yüzde 50 indirimle 2 milyon euro yerine 1 milyon euro tazminat ödeyecek.

Hollandalı hoca özel sözleşme yüzünden bu süreyi doldurmayı tercih ederse yine 2 milyon euro tazminat alacak. Bu arada Galatasaray, Rijkaard'a tazminatını 10 eşit taksit halinde ödemeyi de kabul ettirdi.



