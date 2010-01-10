G.Saray, Orduspor'u 3 golle geçti

T24 - Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında, Galatasaray deplasmanda Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Orduspor'u rahat geçti.



NTV Spor'dan Devrim Çetin'in haberine göre Ziraat Türkiye Kupası maçında Bank Asya 1. Lig takımlarından Orduspor, saha ve seyircisi önünde Galatasaray karşısında 10 kişi ile direnemeyerek 3-0 mağlup oldu.



Ev sahibi Orduspor'da eski bir Galatasaraylı Ahmet Akcan ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte kalede eski Galatasaraylı Fevzi Elmas ve genç İrfan Başaran yer alırken, Beşiktaşlı iki genç oyuncu Emre Özkan ve Rıza Şen de sarı-kırmızılı ekibe karşı ilk onbirde yer buldu.



Galatasaray'da ise kaleci Leo Franco, Sabri, Gökhan Zan, Keita, Baros, Elano gibi as oyuncular kadroda yer almazken, genç kaleci Ufuk Ceylan da ilk kez sarı-kırmızı ekipte onbirde sahada yer aldı.



Maçın henüz 5. dakikasında orta alan mücadelesinde Erol Yükseker, Galatasaray'ın takım kaptanı Arda'ya yaptığı sert hareket sonucu hakem Bünyamin Gezer tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı ve Orduspor bu kırmızı kartla tabiri caizse daha bu dakikada kaybetmişti bile maçı.



Galatasaray zaten eksik olan rakibi karşısında maçta ağırlığını hissettirirken, aradığı golü 10. dakikada takımın kaptanı ve yıldızı Arda ile buldu. Bu dakikada gelişen atakta Caner sol çizgiden ceza sahasına girdi ve yaptığı ortada Arda topun gelişine vurarak ağlara gönderdi.



İlk yarı sonuna kadar ev sahibi takım cılız ataklarla beraberlik ararken, Galatasaray yine rahat oynamayı tercih ediyordu ve devre 1-0 konuk Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Orduspor aynı kadro ile sahada yer alırken, Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard ise Kewell ve Emre Aşık'ın yerlerine Mehmet Topal ve Nonda'yı sahaya sürmüştü.



Aynı Nonda henüz ikinci yarının başları sayılabilecek bir dakikada Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü attı.



Maçta bu dakikalardan sonra konuk ekip Galatasaray, çok daha rahat oynarken ev sahibi Orduspor ise kontraataklarla gol aramaya çalıştı.



61. dakikada günün başarılı ismi Caner sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve penaltı noktası üzerine yaptığı yerden ortaya önce Arda vurdu top barajdan geri geldi ve dönen topta Nonda tekrar sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, Galatasaray'ın ise üçüncü golüne imza attı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Orduspor: 0 - Galatasaray: 3



Stat: 19 Eylül



Hakemler: Bünyamin Gezer xx, İsmail Sencan xx, Cem Hanoğlu xx



Orduspor: Fevzi Elmas x, Müslüm Yülken x, Erol Yükseker ?, Jerry Akaminko x, Emre Özkan x, Fatih Şen x, Mehmet Ayaz xx, Rıza Şen x (Dk. 55 Alaattin Tosun x), İrfan Başaran x, Günay Şakar x (Dk. 84 Muhammet Kurt ?), Yunus Söylemez x



Galatasaray: Ufuk Ceylan xx, Uğur Uçar xxx, Servet xxx, Emre Aşık xx (Dk. 46 Mehmet Topal xx), Hakan Balta xx, Barış xxx, Mustafa Sarp xxx, Ayhan xxx, Arda xx (Dk. 72 Linderoth x), Kewell xx (Dk. 46 Nonda), Caner xxx



Goller: Dk. 10 Arda, Dk. 52 ve Dk. 61 Nonda (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 87 Jerry Akaminko (Orduspor), Dk. 35 Ayhan, Dk. 58 Caner, Dk. 71 Arda (Galatasaray)



Kırmızı kart: Dk. 5 Erol Yükseker (Orduspor)