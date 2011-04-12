G.Saray MP evinde Fenerbahçe'yi 89-64 yendi

T24 - TKBL'de play-off final serisinin 2.maçında G.Saray MP evinde Fenerbahçe'yi 89-64 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçında ezeli rakibini 77-74 mağlup ederek 1-0 öne geçmiş ve saha avantajını eline geçirmişti. Fakat sarı lacivertliler bu akşam Galatasaray'a 20-16, 44-33 67-53 ve 84-69'luk periyotlarla yenildi.



Sarı-kırmızılı ekip ise, serideki 2. maçı kazanarak şampiyonluk ümitlerini sürdürdü.



25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Fowles, 10 ribaundla takım arkadaşı Catchings ile birlikte en çok ribaund alan oyuncu oldu. Fenerbahçe'de ise en çok ribaund alan oyuncular 5'er ribaundla Nevlin ile Tamara Kim Sutton oldu.



Final serisinde üst üste 2 maç Fenerbahçe'nin sahası olan Caferağa'da oynanacak. Eğer gerekirse serinin son maçı Abdi İpekçi'de oynanacak.





Seride final programı ise şöyle;



15 Nisan Cuma:



20.30 Fenerbahçe-G.Saray Medical Park (Caferağa)



17 Nisan Pazar: (gerekirse)



15.30 F.Bahçe-G.Saray Medical Park (Caferağa-Gerekirse)



19 Nisan Salı: (gerekirse)



20.00 G.Saray Medical Park-F.Bahçe (Abdi İpekçi-Gerekirse)





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Murat Biricik xx, Yener Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx

Galatasaray Medical Park: Işıl xxx 8, Catchings xxx 13, Bahar xxx 9, Augustus xxx 19, Fowles xxxx 25, Tuğba xx, Hodges xx 8, Gülşah xx 2



Fenerbahçe: Birsel xx 8, Mc Coughtry xxx 23, Esmeral xx 4, Nevriye xx 6, Matovic xx 10, Tamara Kim Sutton xx 8, Şaziye xx 6, Harakova xx 4, Nevlin xx



1. Periyot: 20-16

Devre: 44-33

3. Periyot: 67-53