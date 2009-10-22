G.Saray liderliği sürdürme peşinde

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda lider olan Galatasaray, bugün saat 22.05'te Ali Sami Yen'de Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını ağırlıyor. Karşılaşmayı İsveç Federasyonu'ndan Ingvarsson yönetecek.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu 3.maçında bugün Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını konuk edecek.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Martin Ingvarsson yönetecek. Ingvarsson'un yardımcılıklarını ise Magnus Sjöblom ile Peter Martinsson yapacak.



(F) Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 de beraberlik elde eden Galatasaray, 4 puanla lider duruma bulunuyor. Bir galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunan Dinamo Bükreş ise 3 puan ve averajla Panathinaikos'un ardından 3. sırada yer alıyor.



Grubun tek yenilgisiz takımı olan sarı-kırmızılılar, ilk maçta deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 3-1 mağlup ederken, ikinci maçında İstanbul'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle 1-1 berabere kaldı.



Dinamo Bükreş ise deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederken, evinde oynadığı maçta Panathinaikos'a 1-0 yenildi.



Ingvarsson ile yenilgi yok



Galatasaray-Dinamo Bükreş maçını yönetecek İsveçli hakem Martin Ingvarsson, bugüne kadar Türk takımlarının oynadığı 2 karşılaşmayı yönetti.



Bu 2 maçta da Türk takımları yenilmezken, 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. İlk olarak 16 Eylül 1999'da Macaristan'da MTK Budapeşte ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan maçı yöneten İsveçli hakem, son olarak da 18 Eylül 2008'de Beşiktaş ile Metalist Kharhkiv takımları arasında İstanbul'da yapılan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı karşılaşmada düdük çaldı.



Galatasaray'ın muhtemel kadrosu ise şöyle: Franko-Sabri, Mehmet Topal, Servet, Caner (Uğur), Ayhan, Mustafa Sarp (Barış), Keita, Elano, Arda, Baros

