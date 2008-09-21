G.Saray, Kocaeli karşısında

Turkcell Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün Kocaeli'de Galatasaray ile Kocaelispor saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.



Turkcell Süper Lig'de dördüncü haftada günün açılış maçında G.Saray ile Kocaelispor İsmet Paşa Stadı’nda saat 19.00’da mücadele edecek.



Galatasaray Turkcell Süper Lig’de oynadığı ilk üç maçta bir galibiyet ve iki beraberlikle 5 puanla 7. sırada yer alırken, Kocaelispor ise oynadığı üç maçta bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 1 puanla ligde sonuncu sırada yer alıyor.



Selçuk Dereli’nin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Ümit Karan, Arda, Mehmet Topal, Linderoth, Uğur, Sabri, Emre Güngör, Serkan Çalık, Barış ve Hakan Balta bugünkü Kocaelispor maçında da oynayamayacak.





Kocaelispor’un sahaya Serdar Kulbilge, Serkan Yanık, Tutoric, Tolga Seyhan, Andelkovic, Musa Büyük, Kemal Aslan, Fransergio, Murat Hacıoğlu, Serhat (Jestrovic) ve Taner onbiri ile çıkması bekleniyor.



Galatasaray’ın muhtemel onbiri ise şöyle; De Santics, Emre Aşık (Hasan Şaş), Meira, Servet, Volkan Yaman, Aydın, Ayhan, Lincoln, Kewell, Baros ve Nonda

