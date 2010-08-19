G.Saray, Karpaty Lviv karşısında

T24- UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, playoff turu ilk maçında Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımını konuk edecek. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek.





Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Lviv kentinde oynanacak ve kupada gruplara kalacak ekip belli olacak.

Bu maç öncesi Galatasaray cephesinde, Elano Blumer, Sabri Sarıoğlu, Lorik Cana, Juan Pablo Pino ve Aydın Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor ve Ukrayna ekibi karşısında forma giyemeyecekler.



Muhtemel 11'ler

GALATASARAY



Aykut

Ali Turan

Neill

Servet

Hakan

Barış

Ayhan

Mustafa Sarp

Arda

Kewell

Baros



KARPATY LVİV



Tlumak

Milosevic

Fedetskiy

Checher

Avelar

Goodwin

Kozhanov

Khudobyak

Tkachuk

Zenjov

Batista



STAT: Ali Sami Yen Stadı

SAAT: 21:00

HAKEM: Mark Clattenburg / İngiltere

YAYIN: Futbol Smart / Sporx.com Canlı Anlatım Servisi



Galatasaray'ın UEFA karnesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Karpaty takımını konuk edecek Galatasaray, bu organizasyondaki 70. maçına çıkacak.

Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birine imza atarak 2000 yılında kupayı kaldırdığı UEFA'da, toplam 69 mücadeleyi geride bıraktı.

UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, sahaya çıktığı 69 mücadelede 29 galibiyet, 20 beraberlik, 20 yenilgi alırken, rakip fileleri toplam 113 kez havalandırdı ve kalesinde 88 gol gördü.



OFK Belgrad'ı



Galatasaray, play-off turuna, Sırbistan'ın OFK Belgrad takımını eleyerek yükseldi. Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, rövanşı 5-1'lik skorla kazanarak, play-off turuna adını yazdı.



236. Maç



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Karpaty takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 236. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 133, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen bu organizasyonda 69, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 235 maç oynadı.

Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 235 maçta 90 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 60 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 331 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 334 gol gördü.



Karpaty sezona iyi başladı



Uefa Avrupa Ligine 2. Ön Eleme turunda başlayan Karpaty Lviv takımı oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Karpaty Lviv, 2.Ön Eleme turunda İzlanda'nın KR Reykjavik takımını sahasında 3-2 deplasmanda 3-0 yenerek elemiş, 3.Ön Eleme turunda ise Gürcistan'ın Zestafoni takımını hem sahasında hem deplasmanda 1-0 yenerek geçip temsilcimizin rakibi olmuştu.



Lig beşincisi oldular



Karpaty Lviv, Ukrayna Premier Liginde geçen sezon 5.sırada yer almıştı ve Ukrayna kupasını ligi ilk 4 sıra içerisinde bitiren bir takımın kazanmasında dolayı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı. Geçen sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet 11 beraberlik 6 yenilgi alan Karpaty Lviv takımı 44 gol atıp kalesinde 35 gol görmüştü. Karpaty Lviv takımı yeni sezonda ise geride kalan 6 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi ile 8 puan aldı ancak kulüp federasyon tarafından aldığı 9 puan silinme cezası nedeniyle son sıraya indi.



Hem atıp hem yiyor



Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 1 maç, Uefa Avrupa Liginde 2 maç olmak üzere toplamda 3 resmi maç yaparken bu maçlarda 8 gol atıp 5 gol yedi. Galatasaray sahasında oynadığı OFK Belgrad maçında 2-2 berabere kalırken deplasmanda 5-1 galip geldi. Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'in ilk haftasında da deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray takımında Arda 3 gol, Kewell ve Mustafa Sarp 2 gol, Mehmet Batdal 1 gol kaydetti. (Sporx)



