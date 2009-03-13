'G.Saray kararlılıkla tutundu'





UEFA, dünkü Hamburg-Galatasaray maçına ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı değerlendirmede, ''Azimli Galatasaray, Hamburg karşısında kararlılıkla tutundu'' başlığını kullandı.



Uefa.com, dün akşam oynanan UEFA kupası 4.tur ilk maçında Hamburg'la deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılıların, Ayhan'ın golüyle 1-0 öne geçtiğini, fakat bu üstünlüğünü ikinci yarının hemen başında, Jansen'in golüyle kaybettiğini kaydetti.



Haberde, Emre Aşık'ın 53. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Ali Sami Yen'e avantajlı bir skorla döndüğü belirtildi.



Galatasaray'ın Ayhan'la bulduğu golden önce, ev sahibi takımın Piotr Trochowski ile iki tehlikeli gol girişimini kaleci De Santics'in engellediği bildirilen haberde, ev sahibi takımın aradığı golü 50. dakikada Jansen ile bularak eşitliği sağladığı kaydedildi.



Uefa.com, karşılaşmanın ikinci yarısının başında gelen Hamburg'un golü ve ardından Emre'nin gördüğü kırmızı kartın, Galatasaray'ın kalan dakikaları telaşlı geçirmesine neden olduğu değerlendirmesini yaptı.