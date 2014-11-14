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Spor

G.Saray kadrosunu eritemiyor

Sarı-kırmızılılar, kiralık futbolcuların kulüpleriyle yapılan görüşmelerden iyi bir sonuç alamadı

14 Kasım 2014 14:03

Malaga, 8,6 milyon Euro'ya alınan Nordin Amrabat için 3 milyon, Balıkesir 3 milyon Euro maliyeti olan Sercan Yıldırım için 600 bin Euro önerdi. Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca, kadro dışı kalan futbolcuların gitmeye yanaşmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Galatasaray Yönetimi, futbol takımındaki şişik kadroyu eritmeye çalışıyor ama Abdurrahim Albayrak şimdiye kadar Engin Baytar ve Emmanue Eboue başta olmak üzere görüştüğü pek çok oyuncudan olumsuz cevap aldı.

Fotomaç’ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, kiralık futbolcuların kulüpleriyle yapılan görüşmelerden de iyi bir sonuç alamadı. Nordin Amrabat'ın formasını giydiği Malaga, Faslı oyuncu için ancak 3 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini bildirdi.

 

Ontivero kadroya giremedi

 

Danny Nounkeu'nun kiralık gittiği ve fakat oynayamadığı Granada, Kamerunlu oyuncu ile ilgilenmediğini iletti. Asıl hayal kırıklığı ise Lucas Ontivero oldu. Arjantinli oyuncuyu 44 dakika oynatan ve diğer maçlarda kadroya bile almayan Gaziantepspor, Arjantinli futbolcuyu devre arasında İstanbul'a yollamayı düşünüyor.

 

Manisa'dan olumsuz yanıt

 

Antalyaspor Berk İsmail'in, Manisaspor da Oğuzhan Kayar'ın bonservisini almak istemediğini iletti. Türk pasaportu olmayan Endoğan Adili ile Salih Dursun'un durumları ise muamma.

Galatasaray'ın yerli kiralık oyuncuları arasında sadece Sercan Yıldırım için Balıkesirspor, 600 bin Euro bonservis bedeli teklif etti. Ama bu da golcü futbolcu için ödenen 3 milyon Euro'nun yanından bile geçmiyor.

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