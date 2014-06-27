G.Saray iki hocadan da 'evet' aldı, 2. Derwall-Denizli dönemi başlayacak

Takımın bütün geleceğini şekillendiren Jupp Derwall dönemini, Jürgen Klinsmann veya Joachim Löw ile yakalayacağını düşünen Galatasaray, iki teknik adamdan da olumlu yanıt aldı. Planlanan modelde Derwall-Mustafa Denizli ekibinin yerini, Klinsmann- Erdal Keser veya Löw-Erdal Keser alacak.

Galatasaray’da teknik direktör kim olacak sorusu hala yanıtını bulamadı. Sezonu açmasına sadece 11 gün kalan sarı kırmızılılarda yönetim Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ya da ABD Milli Takımı’nı çalıştıran Jürgen Klinsmann’ı göreve getirmek için çabalıyor. Galatasaray ve spor kamuoyunda birçok kişi ise “Süre az, sezon açılacak ancak yönetim yine de Klinsmann ve Löw gibi transferi zor adaylar peşinde” yorumunu yapıyor.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük konuyu sarı kırmızılı yönetim ile konuştu. İşte yöneticilerin anlatımlarında öne çıkan detaylar:

‘Acele etmeyecek, yanlış yapmayacağız’

- “Biz 1 yıllığına görev yapacak hoca istemiyoruz. Bir ekol ve jenerasyon yaratacak uzun vadeli çalışacak teknik adamı göreve getirmenin peşindeyiz.”

- “Öbür türlü düşünecek olsak Avrupa’da birçok teknik adam Galatasaray’da görev almaya hazır. Alternatiflerimiz çok. 4-5 teknik adam Galatasaray’a gelmek için haber bekliyor

- “Bu konudaki rol modelimiz Jupp Derwall... Onun gibi Galatasaray’da 2. kez bu ekolü yaratabilecek bir isimle çalışmak istiyoruz.“

- “Sabırlı olmak lazım. 15 gün daha bekleyebiliriz. Acele karar vermemek lazım. Galatasaray’a gelecekte çok şey kazandıracak isim istiyoruz. Bu da elbette ülkemize en yakın gelecek sistem olduğu için Alman ekolünden biri olmalı.”

- “Derwall’in yaptıklarını kendisini kanıtlamış bir Alman’ın yapabileceğini düşünüyoruz. Bunu kaldıracak otorite ve tecrübeye sahip bir isim istiyoruz. Uzun yıllar çalışacak biri...

İkisi de ‘neden olmasın’ dedi

Yönetimden bize ulaşan bilgiler bunlar. Peki tarif edilen teknik adam olarak öne çıkan isimlerle görüşmeler ne aşamadaydı?

Bu konuda da net ifadeler kullanılıyor:

- “Evet, Löw ve Klinsmann ile temasa geçildi. Teklifi kabul etti denilemez ama Dünya Kupası sonrasında ‘Neden olmasın’ şeklinde bir geri dönüş geldi her iki teknik adamdan da...”

- “Bakın, iyi bir kadromuz var, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme vitrinine sahibiz. Ödediğimiz rakamlar da Avrupa’ya baktığınız zaman ciddi paralar.”

- “Löw ya da Klinsmann’ın gelmesi halinde bunu başaracağımızı düşünüyor ve 2. Derwall etkisi yaratmasını istiyoruz.”

İlk tercih Türkiye tecrübeli Löw

- “Erdal Keser futbolculuğunda Derwall’in isteğiyle Galatasaray’a transfer edilen bir isimdi. Şimdi Alman ekolünü ve camiamızı çok iyi bilen birisi olarak takımızda antrenör.”

- “Dünya Kupası’nın takvimi ve Lucescu’nun yanıtı gecikmeye neden oldu. Hocamız gecikirse de zaten ilk idmanlar kondisyon ağırlıklı olduğu için bir süre Erdal Keser takımı çalıştırabilir.”

Teknik adam olayının ayrıntıları bunlar. Peki hem Klinsmann’ın hem Löw’ün ismi ön planda ama en güçlü aday hangisi... Bunun yanıtı da açık:

- “Löw bir adım önde diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe’de çalıştığı için Türkiye tecrübesi var. Bu onun ilk sırada olmasını sağlayan önemli bir faktör.”

Usta’nın 7. ölüm yıldönümü

G.Saray’ın yeni teknik direktör arayışında rol model olarak belirlenen Jupp Derwal, ölümünün 7. yılında anılıyor. Sarı kırmızılı kulüp de ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda şöyle denildi:

“Teknik Direktörlük yaptığı 1984-1988 yılları arasında Galatasaray’a unutulmaz başarılar yaşatan, aynı zamanda Türk futbolunun gelişimi için büyük katkılar sağlayan Jupp Derwall’in aramızdan ayrılışının 7. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz...”

İki şampiyonluğa imza

“1986-1987 sezonunda 14 senelik aranın ardından Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden olan Jupp Derwall o yıl kazanılan şampiyonluğu şöyle özetlemiştir: ‘Almanya ile kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’na bu kadar sevinmedim.’ Jupp Derwall, bir sonraki sezon danışmanlık pozisyonunda yer alarak Mustafa Denizli ile şampiyonluğu Galatasaray’a bir kez daha yaşatmıştır.”

39 kişilik kadro 25’e düşecek

Sporcularına 25 milyon dolar ödeyecek sarı kırmızılı yönetim, kadroyu azaltıp, tasarrufa gidecek. Galatasaray’da erken uyarı ve önlem alınması kararı çıktı. Futbolcu ve basketbolcularına olan alacaklarını pazartesi günü sıfırlayıp 25 milyon dolar ödeme emri veren Galatasaray yönetimi 39 kişilik kadroyu, 25’e düşürecek. Şu anda kontratlı 39 futbolcusu bulunan Galatasaray kulübü bu sayıyı 25’e indirecek. Takas yolu ile kadro boşaltılarak takım maliyeti düşürülecek.

Denk bütçe için...

Özellikle planlan bütçeyi devre arasında yapılan transferlerin bozduğu fikrini açıkça dile getiren yönetim, 2014 Ocak ayında yapılan 9 futbolcu transferinin tam 18 milyon Euro’ya mal olduğu ve kadro maliyetini arttırdığının altını çiziyor. Denk bütçe ve ödeme konusunda sorun yaşama kaygısının takım kadrosunu düşürmeyi zorunlu kıldığı dile getiriliyor.