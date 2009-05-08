G.Saray haberi yalanladı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının oyuncuları Ümit Karan ve Hasan Şaş'la ilgili hiçbir problemin bulunmadığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Karan ve Hasan Şaş'ın kadro dışı bırakıldıkları yönünde basına yansıyan haberlere değinilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Kaptanlarımız Ümit Karan ve Hasan Şaş ile alakalı hiçbir sorun yoktur ve adı geçen oyuncular diğer takım oyuncularımızla birlikte çalışmalarına devam etmektedir. Maç kadrolarını oluşturma yetkisinin ise yalnızca teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'a ait olduğunu ve yönetimimizin bu konuda herhangi bir tasarrufunun bulunmadığını hatırlatırız.