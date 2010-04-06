G.Saray geriliyor, F.Bahçe yükseliyor

T24 - Dünyanın en iyi futbol takımları sıralamasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark giderek kapanıyor.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS), 1 Nisan 2009 ile 31 Mart 2010 tarihleri arasındaki maçları baz alarak yaptığı değerlendirmede, geçen ay 14. sıradaki Galatasaray 18. sıraya gerilerken, 23. sıradaki Fenerbahçe 3 sıra yükselerek 20. oldu.



Galatasaray, Mart ayı değerlendirmesinde 206 puanla 18. sırada yer alırken, Fenerbahçe 203 puan topladı.





Beşiktaş 9 sıra yükseldi



Değerlendirmede ilk 100'de Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Türk takımı yer almazken, 9 sıra yükselen Beşiktaş 115 puanla 116. sırada yer buldu.



Değerlendirmede, Türk takımlarından Trabzonspor geçen ayki yükselişini sürdürüp 31 sıra birden atlayarak 175. sıradan 144. sıraya, Bursaspor ise 12 sıra yükselip 234. sıradan 222. sıraya çıktı.



Trabzonspor, 102 puan elde ederken, Bursaspor ise 68 puana ulaştı.



Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da IFFHS'nin değerlendirmesinde ilk kez ilk 350 arasında yer aldı. İstanbul ekibi listeye 68 puanla 329. sıradan girdi.





Barcelona zirvedeki yerini korudu



İspanya'nın ünlü takımı Barcelona, değerlendirmede ilk sıradaki yerini korudu.



Barcelona 321 puanla ilk sırada bulunurken, Arjantin'in Estudiantes takımı ile Almanya'nın Werder Bremen takımları 284'er puanla ikinci sırada yer aldılar.



Geçen ay 2. durumda bulunan İngiltere'nin Chelsea ekibi ise 281 puanla 4. oldu.







