G.Saray, G.Antep'i tek golle geçti

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Karda yürüdü, izini belli etti: 1-0

Ali Sami Yen'de oynana maçta Galatasaray, 1 saat 10 kişi oynayan rakibi Gaziantepspor'u Nonda'nın penaltı kaçırdığı Turkcell Süper Lig'de 18. hafta kapanış maçında, 75. dakikada Mustafa Sarp'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.Yeni transferlerden Avusturalyalı Neill ilk 11'de yetr alırken, Jo maçı yedek kulübesinden izledi.Zor kış koşullarında oynan maçın analizini NTV'den Mert Aydın yazdı:Şubat ayının 12’sinde Kanada’nın Vancouver kentinde Kış Olimpiyatları başlıyor. Galatasaray-Gaziantepspor maçının oyuncuları arasından seçilecek birkaç kişi de bu oyunlara katılacak. Çünkü Ali Sami Yen’de maçın önüne çıkacak bir kar yağışı var. Cuma Kadıköy’de çamur güreşi yapılmıştı. Kardan adam yapmaca da Mecidiyeköy’de.Galatasaray’da bir sözleşme feshi festivali var. Linderoth’tan sonraki kurban bekleniyor. Bu arada derede ligin ikinci yarısındaki Neill’la ilk maça çıkıyorlar. Gaziantepspor ise güney ikliminden sonra soğukla imtihan ediliyor herhalde.3. dakikada Caner soldan akıyor. Öyle böyle değil. Çalımlar atarak orta sahanın solunun onun için en uygun yer olduğunu kanıtlarcasına. Ortayı da güzel yapıyor. Nonda’nın kafası yanlış yerlere gidiyor. Galatasaray daha fazla topla oynuyor ama istediği organize ataklar karın altında kalıyor. 19’da bol paslı Gaziantep atağının sonu Olcan’ın az farkla dışarı giden şutuyla bitiyor.33’te yardımcı hakeme cici olmayan şeyler söylüyor Ahmet. Aytekin Durmaz, onun ağzına biber sürmek yerine kırmızı kart gösteriyor. Çocuk ne yapsın. Toplumumuzda küfretmek, beddua etmek neredeyse statü sembolü oldu. O da bunu matah bir şey zannetti herhalde. Rakip 10 kişi kalınca biraz da moral kazanıyor Galatasaray. 41’de Elano’nun uzaktan şutu Mahmut’ta kalıyor. Ne var ki aynı Mahmut 43’te Arda’nın plasesini elinden kaçırmakla kalmıyor Nonda’nın önüne bırakıyor. Ama fesih stresi içindeki Nonda dışarı atıyor topu.İkinci yarı baskı devam etti. 54’te Elano’nun yayın hemen arkasından şutu az farkla dışarı gitti. 57’de sahanın yıldızı Caner ceza alanına girdi. Zurita, topu kaçırınca okkalı bir tekme attı. Aklın yolu bir: Penaltı. 59’da Nonda belki de fesih için ıslak imzayı atıp penaltıyı Mahmut’un ayaklarına çarptırdı.Jo, oyuna tribünlerin isteğinin aksine Nonda’nın değil Elano’nun yerine girdi. 64’te onun kafayla indirdiği topa Arda vurdu. Kaleci iyi kapandı. 75’te soldan Arda serbest atışı kullandı. Herkes havadaki topa bakarken bir kişi de koşuyordu. Mustafa, topu tavana astı: 1-0.Galatasaray önemli bir 3 puan aldı. Kaybedilecek puanlar için kar bahanesi kullanmanın bir faydası olmazdı. Nonda, psikolojik olarak pek de iyi bir durumda değil. Bütün hafta onun gidip gitmeyeceği tartışıldı. Galatasaray’da durum bir an evvel netleşmeli. Taraftar da ondan umudunu kesmiş. Penaltı sonrası yuhalamalar duyuldu. Ama bir yandan da o giderse Atletico maçlarında santrfor olmayacak Galatasaray’da.