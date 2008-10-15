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Spor

G.Saray galibiyetine özel prim

Trabzonsporlu futbolculara, hafta sonu deplasmanda oynanacak Galatasaray maçını kazanmaları halinde özel prim verilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, prim miktarı açıklanmadı.

15 Ekim 2008 03:00



Trabzonsporlu futbolculara, hafta sonu deplasmanda oynanacak Galatasaray maçını kazanmaları halinde özel prim verilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, prim miktarı açıklanmadı.



Futbol Şube Sorumlusu Dr. İhsan Alioğlu, bu karşılaşmanın lig şampiyonluğuna etki etmeyeceğini söyledi.

Galatasaray'da yaşanan gelişmeler üzerine rakipleriyle oynayacakları zorlu karşılaşmada 'Favori Trabzonspor'dur.' sözünü kullanmanın futbol adına yanlış olacağını belirten Alioğlu, "İki gün önce Bosna ile oynanan milli maçta takımın yarısı Galatasaraylıydı. Bu, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu gösteriyor.

Ama bu bizi ürkütmüyor. Yabancı oyuncularımız da takıma adapte oldular. Biz kendi sistemimiz içerisinde oldukça iddialı olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan İbrahim Yattara'nın, Trabzonspor şehri ile özdeşleşmiş bir futbolcu olduğunu kaydeden Alioğlu, "Yattara, duygusuyla, düşüncesiyle ve fizik durumuyla sahalarda. Hiçbir kırgınlığı ve olumsuzluğu yok. Kaldığı yerden devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bu arada Bordo-Mavililer, Galatasaray maçı hazırlıkları, milli takımlardaki oyuncularından yoksun devam ederken, ligin ikinci haftasında sakatlanan Yattara'nın idmanda neşeli olduğu gözlendi.

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