G.Saray galibiyeti Bursaspor'a yaramadı



Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Bursaspor, ligde 2'si kendi sahasında olmak üzere son oynadığı 3 maçı da kaybetti.





Turkcell Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan, ilk 6 haftayı 5 galibiyetle kapatarak zirveye yerleşen Bursaspor'a, şampiyonluğun güçlü ekiplerinden Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet yaramadı.



Üst üste kazandığı galibiyetler ve topladığı 15 puanla spor kamuoyundan büyük övgü alan yeşil-beyazlı camiada, son 3 haftada alınan yenilgiler ve futboldaki düşüş gündemi meşgul etmeye başladı.



Hacettepe'yi deplasmanda, ardından Gençlerbirliği'ni kendi sahasında yenmeyi başaran Bursaspor, Sivasspor'a 3-1 yenilerek ara verdiği galibiyet serisini sahasında Kayserispor'u, deplasmanda ise Kocaelispor yenerek sürdürdü.



Bursaspor fırtınası Galatasaray karşısında da sürdü. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray karşısında iyi bir futbol sergileyen yeşil timsahlar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, bu sezonki başarısına bir yenisini daha ekledi.



Futbol kamuoyunda, ''Zirvenin ortakları'' arasında gösterilmeye başlanan yeşil-beyazlı takıma Galatasaray karşısında alınan galibiyetin yaramadığı, Eskişehirspor maçında ortaya çıktı.



Evinde konuk ettiği rakibi karşısında özellikle ilk 45 dakikada vasat bir futbol sergileyen Bursaspor'un, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına karşın gösterdiği performans yetmedi. Bursaspor, mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı sahadan 2-1'lik skorla boynu bükük ayrıldı.



Yeşil-beyazlı takımda Eskişehirspor yenilgisi ''kaza'' olarak nitelendirilirken, bu kez Fenerbahçe deplasmanına puan veya puanlar almak için gidildi. Bursaspor, son iki sezondur sahasında yendiği Fenerbahçe deplasmanından yine 3 puanla döneceğini umarken, 90 dakika sonunda skor tabelasında yazan 5-2'lik netice çöküşün sürdüğünün göstergesi oldu.



Ankaraspor maçıyla kötü gidişata son vermek isteyen Bursaspor, son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen, aldığı sonuçlarla hızla zirveye doğru ilerleyen rakibi karşısında da aradığını bulamadı.



''İlk yarıya kötü başlama'' sendromunu başkentin mavi-beyazlı takımı karşısında da sürdüren yeşil-beyazlı takım, ilk yarıda yediği gole ikinci 45 dakikada yanıt veremeyince maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Bursaspor üst üste 3. lig maçından da puansız ayrıldı.

