G.Saray F.Bahçe'yi solladı



Dünyanın en iyi futbol takımları sıralamasında Galatasaray, uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'yi geride bıraktı.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 1 Nisan 2008 ile 30 Mart 2009 tarihleri arasında yaptığı değerlendirmede Galatasaray, 7 sıra birden yükselerek 48. sıradan 41. sıraya yükselirken, 44. sıradan 50. sıraya gerileyen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de 9 sıra geçti.



Galatasaray, 155.5 puanla 41. sıraya yerleşirken, Fenerbahçe ise 150 puanda kaldı. Mart ayında 95. sırada bulunan Beşiktaş ise 119.5 puanla 88. sıraya çıktı. Değerlendirmede ilk 350 takım arasında yer alan Türk takımlarından Sivasspor 23 sıra gerileyip 78 puanla 200, Ankaraspor 67 puanla 274. sırada yer alırken, Trabzonspor ve Kayserispor 61.5'ar puanla 334. sırayı paylaştı.



MANCHESTER UNITED ZİRVEDE



Değerlendirmede İngiltere'nin Manchester United takımı 298 puanla zirvedeki yerini korurken, İspanya'nın Barcelona ekibi 277 puanla 2, İngiltere'nin Liverpool ile Arjantin'in Boca Juniors takımları da 259'ar puanla 3. oldu. İlk 10'da 4 İngiliz, birer de Arjantin, Brezilya, Almanya, İspanya, İtalya ve Ukrayna ekibi yer alırken, Fransız takımlarının ilk 10'a giremedikleri dikkat çekti.



İLK 10 VE TÜRK TAKIMLARI



IFFHS'nin yaptığı değerlendirmede ilk 10'da yer alan takımlar ile Türk

ekiplerinin sıralaması şöyle:

Sıra Takım Ülke Puan

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1. Manchester United İngiltere 298

2. Barcelona İspanya 277

3. Liverpool İngiltere 259

.. Boca Juniors Arjantin 259

5. Chelsea İngiltere 249

6. Bayern Münih Almanya 238

7. Sao Paulo Brezilya 230

8. Arsenal İngiltere 227

9. Juventus İtalya 215

10. Dinamo Kiev Ukrayna 212.5

41. Galatasaray Türkiye 155.5

50. Fenerbahçe Türkiye 150

88. Beşiktaş Türkiye 119.5

200. Sivasspor Türkiye 78

274. Ankaraspor Türkiye 67

334. Trabzonspor Türkiye 61.5

334. Kayserispor Türkiye 61.5







