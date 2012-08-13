G.Saray, F.Bahçe'yi 3-2 yendi, Süper Kupa'yı kaptı!

Erzurum'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
Maça etkili başlayan taraf Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı takımın oyunun genelinde topa hakim olması, Fenerbahçe yarı sahasından itibaren pres uygulaması dikkati çekti.
Sarı-lacivertli kaleci Mert Gürok'un hatasını değerlendiren Umut Bulut'un golüyle 19. dakikada öne geçen ''Cim-bom'', ardından Elmander'le net pozisyonlar yakalamasına karşın, bu fırsatları değerlendiremedi. Uzatma bölümünde Fenerbahçe'nin Alex'le eşitliği sağlamasını önleyemeyen Galatasaray, devreye girerken 1-1'lik skora razı oldu.
Maçın ikinci yarısı
57. dakikada Galatasaray Umut Bulut'un golü ile 2-1 öne geçti
65. dakikada Fenerbahçe Kuyt ile 2-2 beraberliği sağladı.
66. dakikada Engin Baytar kırmızı kart ile oyun dışında kaldı
67. dakikada Mehmet Topal'ın yerine Krasiç girdi
68. dakikada Orhan Şam sarı kart gördü
79. dakikada Fenerbahçe'den Mehmet Topuz sarı kart gördü
90. dakikada Galatasaray, Selçuk'un penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yaptı.