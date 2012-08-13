G.Saray, F.Bahçe'yi 3-2 yendi, Süper Kupa'yı kaptı!

Erzurum'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Maça etkili başlayan taraf Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı takımın oyunun genelinde topa hakim olması, Fenerbahçe yarı sahasından itibaren pres uygulaması dikkati çekti.

Sarı-lacivertli kaleci Mert Gürok'un hatasını değerlendiren Umut Bulut'un golüyle 19. dakikada öne geçen ''Cim-bom'', ardından Elmander'le net pozisyonlar yakalamasına karşın, bu fırsatları değerlendiremedi. Uzatma bölümünde Fenerbahçe'nin Alex'le eşitliği sağlamasını önleyemeyen Galatasaray, devreye girerken 1-1'lik skora razı oldu.

Maçın ikinci yarısı

57. dakikada Galatasaray Umut Bulut'un golü ile 2-1 öne geçti

65. dakikada Fenerbahçe Kuyt ile 2-2 beraberliği sağladı.

66. dakikada Engin Baytar kırmızı kart ile oyun dışında kaldı

67. dakikada Mehmet Topal'ın yerine Krasiç girdi

68. dakikada Orhan Şam sarı kart gördü

79. dakikada Fenerbahçe'den Mehmet Topuz sarı kart gördü

90. dakikada Galatasaray, Selçuk'un penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yaptı.