G.Saray F.Bahçe'ye göre transfer yapacak

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, şike iddialarına yönelik soruşturmanın, eşine zor rastlanır türden olduğunu ifade etti. Aysal, "Sonuçlarına nasıl katlanılır bilemiyorum ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ortadır. Kulüp saygınlığımız her şeyin üzerinde tutulmaya ve korunmaya devam edilecektir. Galatasaray’ın böyle bir durumda hiçbir leke almamasını sağlayan geçmiş tüm başkan, yönetici ve sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.





Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Sarı-kırmızılı kulübün dün yaptığı olağanüstü mali kongreden sonra transferi değerlendiren Aysal, iyi bir ekip kurduklarını, ancak forvet ve orta sahaya birer oyuncu almaları gerektiğini söyledi.



Ciddi bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Ünal Aysal, "En iyi seçimi en iyi şartlarda yapmak zorundayız. Forlan ve Drogba önemli oyuncular. Ama önemli oyuncuların önemli sorunları da oluyor. Kontratları devam ediyor. Geldiğimiz nokta tatmin edici. Takımın içinde iki kuvvetli yere transfer ihtiyacı var. Biri forvet, biri orta saha. Aşağı yukarı ihtiyacımızı karşılaşmış durumdayız" dedi.

‘Başkanları dayanamadı’



Başkan Aysal, Atletico Madrid ile Forlan ve Reyes için yaptıkları görüşmeler konusunda ise "Madrid seferinde kulüple anlaşma yaptık. Üçünü de satmayı kabul ettiler. Bazen kulüplerin üstünde taraftarların baskısı oluyor. Bu baskıya başkan dayanamadı" diye konuştu.



Ünal Aysal, Futbol Federasyonu'nun, şike soruşturması geçiren Fenerbahçe ile ilgili 15 Temmuz'da vermesi muhtemel olan küme düşürme kararına da göndermede bulundu. Ezeli rakiplerinin durumuna göre transfer stratejilerine yön vereceklerini ima eden Aysal, "Ligin bugün geldiği durumda ihtiyaçlarımızı yeniden gözden geçirmek durumundayız. Ayın 15’ini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Personele para yokken...’



Başkan Ünal Aysal, olağanüstü mali kongrede, yönetim kurulu olarak istedikleri yetkileri almalarının ardından eleştirilere yanıt verdi. Yönetimin talepleriyle ilgili kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu savunan Aysal şunları söyledi:



"Sizden hisse senedi satışı veya repo istedik. Bunu yüzde 11’le sınırlı olarak istedik. Ucu açık, sınırsız değil. Borçlanma yetkisi de mevcut borcun miktarıyla sınırlı. Borçların yapılandırılması, yeniden finansman sağlanması olayından bahsediyoruz. Bizim 328 milyon dolar borcumuz 400 milyon dolara çıksın diye bir talebimiz yok. Vakit, nakittir. Pazartesi günü personele ödeyeceğimiz paramız yokken daha fazla vakit harcayamayız. Ayrıca nakit sorununun çözümüne ilişkin bir öneri almadım. Bundan dolayı da üzgünüm. Ben, Galatasaray tarihinde 6 milyon doların üzerinde kulübe kasa kolaylığı yapmış bir başkan görmedim. Siz biliyorsanız söyleyin. 328 milyon dolar borca kefil olacak hiçbir başkan bulamazsınız."

‘Eskisi gibi olmayacak'



Ünal Aysal, şike iddialarına yönelik soruşturmanın, eşine zor rastlanır türden olduğunu ifade etti. Aysal, "Sonuçlarına nasıl katlanılır bilemiyorum ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ortadır. Kulüp saygınlığımız her şeyin üzerinde tutulmaya ve korunmaya devam edilecektir. Galatasaray’ın böyle bir durumda hiçbir leke almamasını sağlayan geçmiş tüm başkan, yönetici ve sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Yetkiler verildi



Sarı-kırmızılı yönetim; kulüp borçlarının yapılandırılması, Riva'nın değerlendirilmesi ve Sportif A.Ş. hisselerinin satışı için genel kuruldan yetki aldı.



Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü mali genel kurulunda, Ünal Aysal yönetimi, mali yapılanma çalışmaları kapsamında talep ettiği yetkileri oy çokluğuyla elde etti.





İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda görüşmeler bölümün ardından oylamaya geçildi. Genel Kurul Divan Başkanı İrfan Aktar, yetki talepleri konusunda "evet" oyu verenlerin çoğunlukta olması üzerine, sayım yapılmadan, oy çokluğu ile yetki kararı çıkarıldı.



Sarı-kırmızılı yönetim, genel kurul üyelerinden, yeniden borçlanma yoluyla mevcut borçların yapılandırılması, Riva arazisinin değerlendirilmesi ve şirket hisselerinin satışı konularında yetki taleplerinde bulunmuştu. Mali genel kurulda yönetimin talep ettiği yetkiler, üyeler tarafından tek seferde oylandı. Talep edilen yetkilerin ayrı ayrı görüşülerek oylanması için verilen önergeler, oy çokluğuyla reddedildi.



Ünal Aysal yönetimi, olağanüstü mali kongreye tam kadro halinde katıldı. Avusturya’da kamp yapan futbol takımının başında bulunan Abdürrahim Albayrak’ın da toplantıya gelmesi dikkati çekti.

Arena yatırımı 20 milyona çıktı



Olağanüstü kongrenin son bölümünde, 2011 yılı bütçesi revize edildi. Yönetimin talep ettiği yetkilerin oy çokluğuyla kabul edilmesinden sonra revize bütçe de onaylandı.





Galatasaray’ın 27 Mart’ta gerçekleştirilen olağan mali genel kurul toplantısında, Sportif A.Ş. dışında 94 milyon 109 bin 227 lira belirlenen gelir bütçesi 105 milyon 797 bin 589 lira olarak, 93 milyon 679 bin 236 lira belirlenen gider bütçesi ise 104 milyon 100 bin 728 lira olarak revize edildi.



Ayrıca, 9 milyon 495 bin lira olarak belirlenen toplam duran maddi varlıklar yatırımı 28 milyon 470 bin liraya çıkarılırken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena yatırımının 4 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltilmesi dikkati çekti.

Çelebi'den itiraz



Galatasaray'ın eski 2. başkanı Işın Çelebi, yönetimin hazırladığı mali tablonun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Çelebi, "Kulüp, 2011 Mayıs’ında UEFA 2012 kriterlerine göre lisans almıştır. Bütün hesapları, UEFA nezdinde sağlıklı olmuştur. Kulübün bankalara olan borcu, 149 milyon doları nakit, 178 milyon doları da hizmet ile ödeyeceği bir borçtur. Acil bir durum yoktur. Hazırlanan borç, alacak tablosundaki yanlışlıklar nedeniyle ciddi şekilde endişelerim var. Rakamları hatalı ve yüksek göstererek, Galatasaray’a haksızlık yapmak doğru değil" dedi.

Üyelerden tepki



Eski yönetici Fatih Altaylı’nın, yönetime verilen yetkileri eleştirirken, Aziz Yıldırım’ın adını kullanarak, benzetmeler yapması tepki çekti. Altaylı, "Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi sevmediğini söyleyebilir misiniz? Ancak durum ortada. Küme düşmeyle, gelir kaybıyla, topluma rezil olmayla karşı karşıyalar. Tüm yetkilerin tek elde toplanmasının kısıtlanmasını istiyorum" dedi. Üyelerden, "Yanlış örnekler veriyorsun" tepkileri yükselirken, İrfan Aktar da, başka kulüplerden örnek verilmemesi konusunda Fatih Altaylı’yı uyardı.