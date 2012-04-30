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Spor

G.Saray, F.Bahçe'nin teşvik teklifi iddiasından mı PFDK'ya sevk edildi?

Demirören'in PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında G.Saray'ın da olduğunu açıklaması üzerine şike iddianamesindeki F.Bahçe'nin teşvik teklifi iddiası akıllara geldi

30 Nisan 2012 16:14

 

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

http://twitter.com/#!/kucukxahmet

 

Türkiye futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen 16 Süper Lig takımının arasında Galatasaray'ın da olması üzerine Galatasaray yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Federasyon'un Galatasaray'ı geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarından dolayı PFDK'ya sevk ettiği iddia edilirken akıllara şike iddianamesindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'a teşvik primi teklif ettiği iddialarını akıllara getirdi.

Şike iddianamesinde yer alan teşvik primi iddialarına göre, Aziz Yıldırım'ın İlhan Ekşioğlu aracılığıyla menajer Doğan Ercan üzerinden eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek'e ulaşmaya çalışmıştı. Daha sonra maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanması için, Fenerbahçe'li yönetici Şekip Mosturoğlu'nun Galatasaray kulübü eski yöneticilerinden Mustafa Adnan Sezgin'e teşvik primi teklif ettiği iddia edilmişti.

İşte şike iddianamesinde yer alan o bölüm şöyle:

(...)18.03.2011 günü İstanbul'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi Aziz Yıldırım'ın, İlhan Ekşioğlu'na; oynanacak maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağlamak için şike faaliyetlerinde bulunulması talimatını verdiği, İhan Ekşioğlu'nun; menajer Doğan Ercan üzerinden Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek'e ulaşmaya çalıştığı, yapılan iletişim tespitleri neticesinde belirlenmiş ise de; bu futbolcuyla şike amaçlı anlaşıldığına, futbolcunun maçta şike yaparak menfaat temin ettiğine dair somut delil elde edilememiş, kazanç veya sair menfaatin verildiğinin, vaad veya teklif edildiğinin belirlenememiş olması nedeniyle suçun unsurları oluşmadığından,
 

10.04.2011 günü İstanbul'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor futbol müsabakası öncesi Aziz Yıldırım'ın, Şekip Mosturoğlu'na; oynanacak maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağlamak için Galatasaray'a teşvik primi verilmesi talimatını verdiği, Şekip Mosturoğlu'nun; Galatasaray kulübü eski yöneticilerinden Mustafa Adnan Sezgin'le bu amaçla irtibat kurduğu yapılan iletişim tespitleri neticesinde belirlenmiş ise de; Adnan Sezginle teşvik primi verilmesine aracılık etmesi karşılığında anlaşıldığına, maçta teşvik primi verildiğine ve şahsın bu amaçla menfaat temin ettiğine dair somut-delil elde edilememiş, kazanç veya sair menfaatin verildiğinin, vaad veya teklif edildiğinin belirlenememiş olması nedeniyle suçun unsurları oluşmadığından,(...)

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