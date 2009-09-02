G.Saray dünyanın en iyi 11. takımı

Dünyanın en iyi futbol takımları sıralaması Temmuz ayı değerlendirmesinde Galatasaray, 11 sıra birden yükselerek 11.'liğe çıktı.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), 1 Eylül 2008 ile 31 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki maçları baz alarak yaptığı aylık değerlendirmede UEFA Avrupa Ligi ve ligde fırtına gibi esen Galatasaray, 216 puana ulaşarak sıralamada önemli bir sıçrama yaptı. Galatasaray, son iki ayda toplam 36 sıra birden yükselerek, büyük bir çıkış yapmayı başardı.

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazandığı 2000 yılında bu değerlendirmenin ilk sıralarına kadar çıkmayı başarmış ve o yılı da Real Madrid'in ardından ikinci sırada bitirmişti.

FENERBAHÇE YÜKSELİŞTE, BEŞİKTAŞ'TA ŞOK DÜŞÜŞ

IFFHS değerlendirmesinde Fenerbahçe çıkışını sürdürürken, 8 basamak yükselerek 40. sırayı aldı.

Geride kalan ay 149,5 puana ulaşarak 48. sırada kendisine yer bulan Fenerbahçe, bu ay 161,5 puanla 40.'lığa yerleşti.

Geçtiğimiz ayı 5 basamaklık çıkışla kapatan Beşiktaş ise inanılmaz bir düşüş yaşadı. Beşiktaş, Ağustosta 56 sırada yer alırken, bu ay 34 sıralık şok bir düşüşe uğradı. Ligde istediği puanları alamayan siyah-beyazlılar, henüz Avrupa kupalarında da maç yapmayınca listede, 123,5 puanla 90. sırada yer aldı.

Listedeki ilk 100 takım arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında Türk ekibi bulunmazken, 92 puanla Sivasspor 179., 79.5 puanla Trabzonspor 244., 72,5 puanla Bursaspor 291. sırada yer aldılar. Ankaraspor ise 57 sıra birden yükselerek, 67 puanla 387.'likten 330. basamağa çıktı.

MANCHESTER UNITED TEK BAŞINA ZİRVEDE

İngiltere'nin Mancshester United takımı değerlendirmede, Barcelona'yı geçerek zirvede tek başına kaldı.

Temmuz ayı değerlendirmesinde, iki takım da 315 puanla zirvede yer alırken, Ağustos ayı değerlendirmesinde 321 puana yükselen Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United ilk sırayı aldı. Barcelona ise 318 puanla ikinciliğe indi.

Arjantin'den Estudiantes ekibi ise 285 puanla 3.'lüğünü korudu.

RAKİPLERİN DURUMU

Türkiye'nin 3 büyük kulübünün Avrupa kupalarındaki rakipleri ise şu durumda:

Şampiyonlar Ligi:

Beşiktaş: Manchester United 1. sırada (321 Puan), CSKA Moskova 32. sırada (176,5 Puan), Wolfsburg 39. sırada (162 puan)

UEFA Avrupa Ligi:

Fenerbahçe: Twente 30. sırada (180 Puan), Steau Bükreş 63. sırada (139 Puan), FC Sheriff 122. sırada (108 Puan)

Galatasaray: Panathinaikos 53. sırada (147 Puan), Dinamo Bükreş 174. sırada (92,5 Puan), Strum Graz 126. sırada (107,5 Puan)

İLK 10

IFFHS'nin yaptığı değerlendirmede, ilk 10 takım şöyle sıralandı:

Sıra Takım Ülke Puan

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1. Manchester United İngiltere 321

2. Barcelona İspanya 318

3. Estudiantes Arjantin 285

4. Chelsea İngiltere 282

5. Hamburg Almanya 268

6, Shakhtar Donetsk Ukrayna 260

6. Arsenal İngiltere 247

8. Werder Bremen Almanya 240

9. Liverpool İngiltere 225

10.Cruzeiro Brezilya 225