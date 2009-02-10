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Spor

G.Saray disiplin kurulunda

G.Saray,resmi sitesinden yayınladığı açıklamada federasyonun saygınlığını zedelediği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

10 Şubat 2009 02:00


Galatasaray Kulübü'nün, internet sitesinden yayınladığı ''Galatasaray Türkiye'dir'' adlı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedelediği gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.


Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinde yayınladığı ''Galatasaray Türkiye'dir'' başlıklı açıklama nedeniyle Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ''Galatasaray Kulübü, 8 Şubat tarihinde resmi internet sitesinde yayınladığı 'Galatasaray Türkiye'dir' başlıklı açıklamasında TFF'nin saygınlığını zedelediği, futbolun değerini düşürdüğü ve sportmenliğe aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle, TFF Hukuk Kurulu tarafından, PFDK'ya sevk edildi'' denildi.

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