G.Saray devre arasında 4 yeni isim getirecek

T24 - Aykut yetersiz, kaleye tecrübeli ve güven veren bir isim alınacak. Insua gidecek, yerine sol bek alınacak, Hakan mevki değiştirecek. Kaptan Arda Turan serbest oynayacak, sol açığa takviye yapılacak. Gol yollarında Baros’a bağlı kalınmayacak, öncelik forvete verilecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Divan Kurulu toplantısında, “Devre arasında 4 yere transfer yapacağız” diyerek takviye yapacaklarını açıklamıştı. Başkan Polat, o toplantıda isim telaffuz etmemiş ancak bölgelerden söz etmişti. İşte G.Saray’ın devre arasında takviye yapacağı bölgeler ve nedenleri...







15 maçta 18 gol attılar 19 yediler

Önce kale sağlama alınacak

G.Saray’ın takviye yapacağı bölgelerin başında kale geliyor. Başkan Adnan Polat, sezon başında “Yolumuza yerlilerle devam edeceğiz” dese de Hagi, yetersizliği gördü ve tecrübeli ve güven veren bir ismin alınmasını istedi.



Rumen hoca, yönetime Taffarel ve Mondragon’dan sonra takımın kaleci sorunu yaşadığını belirtip, bu isteğinde ısrar etti. Ufuk’u yetenekli bulup onay veren Hagi, Aykut’la bu işin yürümeyeceğini belirtti. G.Saray’ın bu sezon 18 gol atıp 19 gol yemesi Rumen hocanın isteğini destekleyecek bir istatistik olarak ön plana çıkıyor.







Insua gidecek, Balta stopere...

Sol kanatta sorun var

Kadrosunda sol bekte oynayacak 3 tane (Hakan Balta, Çağlar, Insua) futbolcusu olsa da Hagi bu bölgeye mutlaka takviye yapılmasını istiyor. Liverpool’dan kiralık olarak gelen Arjantinli Insua’yı defterden silen Rumen çalıştırıcının isteği doğrultusunda o, ocak ayından İngiltere’ye gönderilecek. Sakat olduğu için Çağlar konusunda fazla bir fikir sahibi olamayan Gheorghe Hagi, “Ön libero ya da stoperde kullanabilirim” diyerek Hakan Balta’nın mevkisini değiştirebileceğinin sinyallerini erdi.







Kewell’ın bölgesine dinamik biri

Arda serbest oynayacak

Hagi’nin “olmazsa olmaz” olarak gördüğü takviye bölgelerinden biri de sol açık. Sakatlıktan yeni çıkan kaptan Arda Turan’ı birçok maçta serbest oynatacağını işaret eden teknik direktör Gheorghe Hagi, yaşının ileri olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle tam olarak verim alamadığı Harry Kewell’ın bu bölgede alternatifsiz kalmasından yakınıyor. Genç ve dinamik bir isim talep eden Rumen teknik adam Hagi, sezon sonu Kewell’ın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bölgeye çok iyi bir takviye bekliyor.







Baros’un alternatifi Batdal değil

3 Ocak’a kadar golcü gelecek

G.Saray’ın bu sezon ligdeki 15 maçta attığı gol sayısı sadece 18. Mehmet Batdal’ı yetersiz bulan, forvette Baros’un alternatifsiz kaldığına dikkat çeken ve onun sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçlarda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Hagi, öncelikle iyi bir golcünün alınmasını istiyor. Rumen teknik adam, yeni golcünün 3 Ocak’ta Antalya’da başlayacak devre arası kampına yetiştirilmesini bekliyor. Hagi’nin bu bölge için favorisi ise Rumen golcü Stancu...



