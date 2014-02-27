G.Saray, Chelsea maçının tekrarını isteyebilir

Galatasaray ile Chelsea arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan'dan önemli açıklamalar geldi. Arıboğan maçın ilk yarısında John Terry'nin futbol sahasına attığı ikinci top nedeniyle Galatasaray'ın golünün sayılmadığı pozisyonu yeniden izleyeceklerini belirtti. Bugün kulüp hukukçuları ile bir araya gelip bu durumu değerlendireceklerini söyleyen Arıboğan, aynı zamanda teknik heyetin de bu konuda fikirlerini alıp ona göre maçın tekrarı konusunda itiraz edip etmeyeceklerinin kararını vereceklerini ifade etti.

Galatasaray'ın itiraz hakkı var

Galatasaray'ın Chelsea maçıyla UEFA'ya itiraz etmesi için 24 saatlik süresi bulunuyor. Galatasaray Kulübü'nün Hukuk Kurulu'ndan bir bilirkişi heyeti oluşturularak Terry'nin pozisyonu tekrar tekrar izlenecek. Eğer kurul gerekli görürse Galatasaray Kulübü, UEFA'ya itiraz ederek golün sayılmasını veya maçın tekrarını isteyecek.

O pozisyonda ne oldu?

Galatasaray’ın atağında Chelsea kaptanı John Tery’nin taca vurduğu top reklam panosundan sahaya geri döndü. Topu tekrar eline aldı. Diğer yandan taç atışını hemen kullanan Galatasaray hızla atağa geçerken, Terry elindeki topu sahaya fırlattı. Sarı kırmızılı ataktaysa Burak topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem oyunu daha önce durdurduğunu söyleyerek golü iptal etti ve Terry’e de sarı kart gösterdi.

Donk vakasını akıllara getirdi

Bu pozisyon akıllara Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Donk’un yaptığı hareketi akla getirdi.