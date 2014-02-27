T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray, Chelsea maçının tekrarını isteyebilir

Chelsea maçında John Terry'nin futbol sahasına attığı ikinci top nedeniyle Galatasaray'ın golünün sayılmadığı pozisyon için Galatasaray'ın UEFA'ya itirazda bulunabileceği öğrenildi

27 Şubat 2014 08:48

Galatasaray ile Chelsea arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan'dan önemli açıklamalar geldi. Arıboğan maçın ilk yarısında John Terry'nin futbol sahasına attığı ikinci top nedeniyle Galatasaray'ın golünün sayılmadığı pozisyonu yeniden izleyeceklerini belirtti. Bugün kulüp hukukçuları ile bir araya gelip bu durumu değerlendireceklerini söyleyen Arıboğan, aynı zamanda teknik heyetin de bu konuda fikirlerini alıp ona göre maçın tekrarı konusunda itiraz edip etmeyeceklerinin kararını vereceklerini ifade etti. 

 

Galatasaray'ın itiraz hakkı var

 

Galatasaray'ın Chelsea maçıyla UEFA'ya itiraz etmesi için 24 saatlik süresi bulunuyor. Galatasaray Kulübü'nün Hukuk Kurulu'ndan bir bilirkişi heyeti oluşturularak Terry'nin pozisyonu tekrar tekrar izlenecek. Eğer kurul gerekli görürse Galatasaray Kulübü, UEFA'ya itiraz ederek golün sayılmasını veya maçın tekrarını isteyecek.

 

O pozisyonda ne oldu?

 

Galatasaray’ın atağında Chelsea kaptanı John Tery’nin taca vurduğu top reklam panosundan sahaya geri döndü. Topu tekrar eline aldı. Diğer yandan taç atışını hemen kullanan Galatasaray hızla atağa geçerken, Terry elindeki topu sahaya fırlattı. Sarı kırmızılı ataktaysa Burak topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem oyunu daha önce durdurduğunu söyleyerek golü iptal etti ve Terry’e de sarı kart gösterdi.

 

Donk vakasını akıllara getirdi

 

Bu pozisyon akıllara Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Donk’un yaptığı hareketi akla getirdi. 

ETİKETLER

galatasarayburak yılmazterrygol sayılmadıuefaitiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24