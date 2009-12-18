G.Saray Cafe Crown'un cezaları indirildi

T24 - Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı'na verilen 4 maç seyircisiz oynama cezası, 2 maça indirildi.



Beko Basketbol Ligi'nde, Fenerbahçe Ülker ile 15 Kasım'da yaptığı maçta çıkan olaylar nedeniyle, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 4 maç seyircisiz oynama ve 40 bin lira para cezası verdiği Galatasaray Cafe Crown'ın itirazını görüşen GSGM Tahkim Kurulu, dosyayı karara bağladı.



Tahkim Kurulu, Galatasaray Cafe Crown'ın 4 maç seyircisiz oynama cezasını 2 maça, 40 bin liralık para cezasını da 20 bin liraya indirdi.