G.Saray, Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Portekizli futbolcu Bruma ile 5 yıl anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Bruma için kulübü Sporting Lizbon'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen Armindo Tue na Bangna (Bruma) İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul'a gelen Portekizli futbolcuyu, Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray Futbol A Takımı İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin karşıladı.

Bruma, sarı-kırmızılı formayı tutarak basın mensuplarına poz verdikten sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekizli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



Bruma'nın alacağı ücret



Sarı-kırmızılı ekip tarafından borsaya yapılan açıklama şöyle;

"Sporting Clube De Portugal-Futebol SAD profesyonel oyuncularından Armindo Tue na Bangna (Bruma) ile 2013-2014 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne (Sporting Clube De Portugal-Futebol SAD) 10.000.000 EUR bonservis ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise, imza ücreti olarak 1.000.000 EUR, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 futbol sezonlarının herbiri için sırasıyla 1.000.000 EUR, 1.100.000 EUR, 1.100.000 EUR, 1.200.000 EUR ve 1.200.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR, 15.000 EUR, 15.000 EUR, 20.000 EUR ve 20.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir."