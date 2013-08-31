G.Saray beraberliğe çok alıştı

Geçtiğimiz haftayı Bursa'da 1 puanla kapatan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Eskişehirspor deplasmanından da galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla son iki haftada 4 puan kaybetmiş oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanını geride bırakan Galatasaray, Süper Lig'de Eskişehirspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadeleye her iki takım da kontrollü başlarken Galatasaray kalesi henüz maçın başında Gökhan Zan'ın ters vuruşu sonrası gol tehlikelisi yaşadı.

Etkili paslarla rakip yarı alana geçen Galatasaray orta sahası topu ileride Drogba ve Burak ile buluşturamayınca istedeği gol pozisyonlarını yakalayamadı.

Galatasaray karşılaşmadaki ilk tehlikeli atağını 25. dakikada Drogba ile yakaladı. Kullanılan serbest vuruşta Selçuk, kale sahasına ortasını yaptı ve uzak kale direği yakınlarında Drogba'nın müsait durumda yaptığı kafa vuruşu diğer direğin yanından dışarıya gitti.

Oyunda tempoyu arttıran sarı-kırmızılılar üst üste pozisyonlara girmeye başladı. Rakip kalede Didier Drogba ile etkili olan G.Saray golü aramaya başladı.

Çok fazla yüksek temponun olmadığı ilk yarıda iki takımda birbirine karşı bariz bir üstünlük sağlayamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Fatih Terim ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Engin Baytar ve Burak Yılmaz oyundan çıkarken 4 maçlık cezası sona eren Sabri Sarıoğlu ve Nordin Amrabat oyuna girdi.

Devreye çok hızlı başlayan Eskişehirspor Necati Ateş'le mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Savunmanın arkasında topla buluşan Necati'nin hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruş Muslera'nın ayağından kornere çıktı.

56. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Gökhan Zan'ın yerine Ceyhun Gülselam oyuna dahil oldu.

Oyunu Eskişehir yarı alanına yıkan Galatasaray maçın en net poziyonundan Melo ile yararlanamadı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasına indirilen topa Melo, boş kaleye topu ağlara gönderemedi ve kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

70. dakikadan itibaren oyunun temposu bir hayli yükselirken Galatasaray üst üste 2 tehlikeli pozisyon yakaladı. Ancak sarı-kırmızılılar önce Boffin daha sonra da direği geçemedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da sonucu değiştirecek golü bulamadı ve 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 5'e Eskişehirspor ise 4'e yükseltti.



Terim sahada



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon aldığı 9 maçlık cezasının tamamlanmasının ardından bu sezon, ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı devam eden Hamit Altıntop'un yanı sıra Erman Kılıç, Dany ile Riera'ya kadroya alınmadı.

Geçen sezonun 28. haftasındaki Mersin İdmanyurdu maçında hakem Süleyman Abay'a yönelik sözleri nedeniyle 9 maç ceza alan Fatih Terim ile 33. haftadaki Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncu Volkan Demirel ile kavga etmesi nedeniyle 4 karşılaşmadan men edilen futbolcu Sabri Sarıoğlu, cezalarının bitmesi nedeniyle sahada yerlerini aldı.



ESKİŞEHİRSPOR: 0 - GALATASARAY: 0

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Eskişehirspor: Boffin, Diego, Erkan, N'Diaye, Kamara, Erkut (Dk. 67 Özgür), Akaminko, Aytaç, Tarık (Dk. 90+2 Serol), Necati (Dk. 67 Bienvenu), Veysel

Galatasaray: Muslera, Melo, Gökhan (Dk. 56 Ceyhun), Selçuk, Sneijder, Drogba, Burak (Dk. 46 Amrabat) , Hakan, Semih, Eboue, Engin (Dk. 46 Sabri)

Sarı kartlar: Dk. 55 Veysel, Dk. 88 Özgür (Eskişehirspor), Dk. 58 Selçuk (Galatasaray)