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Spor

G.Saray Başkanı Yarsuvat: F.Bahçe'yle ilişkileri düzeltmek istiyorum

'Yönetimimizden çıkacak bir başkan adayını destekleyeceğim'

25 Mart 2015 00:41

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun açıklamalarıyla ilgili hukuksal başvuruda bulunmayacaklarını söyledi. Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltmek istediklerini aktaran Yarsuvat, şampiyonluk yarışı ve eski başkan Ünal Aysal'ın ibrası ile ilgili de açıklamada bulundu. Radyospor'a konuşan başkan Duygun Yarsuvat, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Kasımpaşa-Galatasaray maçını ima ederek "İki haftadır rakiplerimizin koridorlarında konuşmalar oluyor. Şaibeli şeyler var. Devre arasından geç çıkmalar var" şeklindeki açıklamaları için hukuksal bir başvurularının olmayacağını söyledi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Başkan Yarsuvat, "Ben bu tür davalara çok baktım. Bunları yakından takip ediyorum. Hukuksal başvuru yapılsa da bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ayrıca benim amacım Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltmek" dedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunun şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini vurgulayan Yarsuvat, "Biz fisktür avantajı ya da buna benzer şeylerle de ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımıza bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanırsak zaten şampiyonuz" diye konuştu.

Başkan adaylarından Dursun Özbek'i destekleyeceği şeklinde bir beyanatının olmadığını ifade eden Duygun Yarsuvat, "Ben 'yönetimimizden kim başkan adayı olursa onu desteklerim' dedim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Yönetimimizden çıkacak bir başkan adayını destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

28 Mart'taki kritik Mali Genel Kurul'da Ünal Aysal döneminin belli bir bölümü için ayrı ibra oylaması yapılması gerektiğini aktaran Duygun Yarsuvat, "İki ayrı ibra mı yapılacak, yoksa tek ibra mı olacak? Sorusuna genel kurul karar verecek. Ayrıca genel kurulun eğiliminin ne olduğu konusunda da bir fikrim yok" dedi.

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